SOLOTÜRK’ün heyecanlandıran prova uçuşu

SOLOTÜRK’ün Rize’de yaptığı prova uçuşları vatandaşlar tarafından büyük gördü.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK ve Türkyıldızları ekibinin Çarşamba ve Perşembe günü, düzenleneceği akrobasi uçuşunun provası vatandaşları heyecanlandırdı. SOLOTÜRK’ün pilotları, gösterilere günler kala Rize semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Tek uçakla yapılan ve zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Uçakların yaptığı gösteriyi sevdiğini ifade eden Yunus Emre Delal, "Gösteri güzeldi ama çok ses çıkarttı. Gösteri günleri babamın işi olmazsa babamla izleyeceğim olursa annemle beraber izleyeceğim. Kalbim çok hızlı attı. Uçaklar geçerken yüreğim ağzıma geldi. Uçaklar düşecek diye korktum ama düşmediler. Akrobasi hareketleri çok güzel yaptılar. Uçakları artık 50 kere daha izlerim" şeklinde konuştu.

Gösteri uçuşlarının yapılacağı zaman için gün saydıklarını sözlerine yansıtan Leyla İslamoğlu, "SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşunu izledik. Ben cidden çok duygulandım. Pilotlarda bize çok güzel bir gösteri sundular. Uçuşların yapılacağı zaman için gün saymaya başladık. Rize’miz için güzel bir gösteriydi. Uçaklar gelirken çok heyecanlandık. İlk gelirken herhâlde savaş çıktı dedik" dedi.

Yapılan gösteriyi izlemeye doyamadıklarını söyleyen Melek Şeker, "Gösteri harikaydı ama ilk başta korktuk. Savaş çıktı sandık ama o uçakların yaptığı gösteri çok güzeldi. Rize’mize çok yakıştı. İnşallah gösteri gününde de seyredeceğiz. Gösteri öyle güzeldi ki seyretmeye doyamadık. Uçakların sesinden kuşların uçuşları ayrı bir güzeldi. Uçaklarla beraber onlarda dans ettiler. Uçuş gününü de heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(HFD-