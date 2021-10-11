banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı

SoloTürk mütarekenin 99’uncu yılında Mudanya’da nefes kesti

Mudanya Mütarekesi’nin 99. yılı, Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk’ün gösterisi ise nefes kesti.

Genel 11.10.2021, 19:30
SoloTürk mütarekenin 99’uncu yılında Mudanya’da nefes kesti

Mudanya Mütarekesi’nin 99. yılı, Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk’ün gösterisi ise nefes kesti.

Bursa, Türkiye’nin bağımsızlık imzasının atıldığı Mudanya’da mütareke coşkusunu hep birlikte yaşadı. Alanı dolduran vatandaşlar, cep telefonları ile SoloTürk’ün yaklaşık yarım saat süren gösterisini görüntülemeye çalıştı. Diplomasi zaferinin 99. yılını ilk günkü coşku ve gururla kutladıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönüm noktasına tanıklık eden ve barışa ev sahipliği yapan Mudanya’da imza altına alınan mütarekenin Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü ve kurtuluşun ilk adımı olduğunu belirterek, “Her yıl aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu yıl daha da bir heyecanlandık. Mudanya Mütarekesi’nin 99’uncu yılını kutladık. Seneye 100’üncü yılında daha coşkulu etkinliklerle Mudanya’dan sonsuza dek barış demeye devam edeceğiz. SoloTürk’ün gösterisinde çok heyecanlandık. Kazasız belasız hemşerilerimizle zevkle izledik. Bundan sonra da güzellikler yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1