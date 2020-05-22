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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler

RAMAZAN BAYRAMI’NDA UYGULANACAK 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ VATANDAŞLAR, MEZARLIKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler

RAMAZAN BAYRAMI’NDA UYGULANACAK 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ VATANDAŞLAR, MEZARLIKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:31
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için uygulama kararı aldığı 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00’ten itibaren başlıyor. Her bayram arefesinde mezarlıklarda yaşanan yoğunluk ise kısıtlama nedeniyle bir gün erken yaşandı.

Türkiye genelinde uygulanacak kısıtlama nedeniyle arefe ve bayram günlerinde mezarlıkları ziyaret edemeyecek olan vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyan vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Gözü yaşlı aileler çocuklarıyla birlikte Kuran-ı Kerim ve dualar okuyarak mezarlıkları temizlediler.

“Buraya onlara rahmet dilemeye geldik kısıtlama öncesi”

Kısıtlama öncesi mezarlığa gelen Özgür Solmaz, “Her zaman bayramlarda vefat eden yakınlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı erken ziyaret ettik. Bunu da bir ibadet olarak görüyoruz. Buraya onlara rahmet dilemeye geldik kısıtlama öncesi” dedi.

“Birinci günü gelsek daha güzel olurdu”

Birinci günü gelmeyi isteyen Ziya Açıkel, “Yarın yasak olduğu için bugün gelelim mezarlığımızı ziyaret edelim dedik. Şu an burada benim babam, dedem ve amcam var. Birinci günü gelsek daha güzel olurdu. Ama yine de bugün de gelip dini vazifemizi yapalım” şeklinde konuştu.

“Kısıtlamadan önce gelip bayramlaşmak istedik”

Kısıtlama öncesi mezarlığa gelip bayramlaşmak isteyen Serpil Yılmaz, “3 aydır ziyarete gelemiyoruz özledik ve ziyaret etmek istedik. 4 günde sokağa çıkma kısıtlaması var. Kısıtlamadan önce gelip bayramlaşmak istedik” ifadelerini kullandı.

“Arefe günü gelsem daha güzel olurdu”

Arefe günü gelmek isteyen Fatma Dağızhan, “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bugünden geldim. Arefe günü gelsem daha güzel olurdu ama bugün de cumanın hürmetine güzel oldu” dedi.

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlık ziyaretine gelen Raşit Orhan, “Normalde arefe günleri gelinir aslında adetlerimiz öyledir. Bir de fırsat olursa bayramın ilk günleri gelinir ama sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bugünden gelip ziyaretimizi yapalım dedik. Mezarlarımızı yıkayıp dualarımızı ettik. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin” dedi.

Mezarlık ziyaretine gelen Huri Çelikkaya ise, “Sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için bugünden gelmeyi tercih ettik. Bir de Cuma günleri özellikle gelmek isteriz. Gelip duamızı edip kabristanımızın da temizliğini yaptık” diye konuştu.

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