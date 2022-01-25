Sivas’ta yoğun kar tedbirleri

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir takım tedbirler alındı.

Sivas’ta 26 Ocak günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğin sağlanması, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bir takım kararlar alındı. Alınan kararlara göre; hamile, engelli, kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği olan, KOAH hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve serebrovasküler hastalığı olanlar, süt izni kullananlar ve gazilere 26 Ocak’tan itibaren 3 gün süre ile idari izin verildi. 26-27 ve 28 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer; 09.30 - 12.00 / 13.00 - 16.00 olarak düzenlendi. Halk eğitimi ve rehabilitasyon merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, takviye kursları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri 26 Ocak’tan itibaren 3 gün süre ile tatil edildi. İdari izin ve mesai saatleri düzenlemesinde, “istisnai kurumlar” olarak nitelendirilen ve sürekli sunulması gereken hizmetleri icra eden; Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, 112 Acil Arama, İtfaiye, Orman Müdahale, Karayolları, Belediyeler ve İl Özel İdaresi müdahale birimleri kapsam dışında tutuldu.