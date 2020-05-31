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Sincan Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor

SİNCAN BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DEZENFEKTE ETMEYE DEVAM EDİYOR

Sincan Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor

SİNCAN BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI DEZENFEKTE ETMEYE DEVAM EDİYOR

31 Mayıs 2020 Pazar 12:39
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Sincan Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor

Sincan Belediyesi ekipleri durmaksızın çalışıyor. Aylardır ilçede dezenfekte edilmedik yer bırakmayan ekipler, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte dolmuş ve taksilerde hijyen çalışmasına devam etti.

Sincan Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenilir ve hijyenik ortamlarda bulunmaları için aylardır ilçe genelinde titiz bir çalışma yürütüyor. Ekipler 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme süreciyle artan yolcu sayısı da göz önünde bulundurularak taksi ve dolmuşları bir kez daha dezenfekte etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce kişinin bindiği dolmuş ve taksilerde detaylı bir hijyen çalışması yaptı. Araçların koltuk ve pencereleri, vatandaşları elle temas ettiği her alan özenle temizlendi. Araçlara “Sincan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilmiştir” yazılı çıkartma yapıştırıldı. Ekipler, toplu taşımada hijyenin önemine dikkati çekerek, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kontrollü sosyal yaşam kuralları çerçevesinde uyulması gerekenleri de hatırlatan ekipler; şoför esnafı ve vatandaşların otobüs, dolmuş, taksilerde maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini ifade ederek herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Ekipler daha önce de şoförlere hijyen paketi dağıtarak destek olmuştu.

“Kurallara uyalım”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Hemşehrilerimizin sağlığı için ilçemizin her noktasında sürdürdüğümüz hijyen seferberliği devam ediyor. Bir kez daha ticari taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. İçiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Normal hayata geçişin sağlıklı bir şekilde olması kurallara uymaktan geçiyor. Hem şoför esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.

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