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Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş

Bilecik’te yetişen ve sonbaharla birlikte pazar tezgâhlarında ’her derde deva, şifa deposu’ sloganı ile satılan cennet hurması tanesi yaklaşık 60 kuruşa satılıyor ve büyük ilgi görüyor.

Genel 01.12.2020, 13:13
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Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş
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Bilecik’te yetişen ve sonbaharla birlikte pazar tezgâhlarında ’her derde deva, şifa deposu’ sloganı ile satılan cennet hurması tanesi yaklaşık 60 kuruşa satılıyor ve büyük ilgi görüyor.

Hürriyet mahallesinde her hafta kurulan kapalı pazar tezgâhlarında Bilecik ve köylerinde yoğun şekilde üretilen cennet hurması satılıyor. Paketinde 8 tane bulunan ve 5 liraya satılan meyveye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

"Bilecik’te cennet hurması hasadı yapılmaya başlar"

Pazarda cennet hurması satan Kenan Aydemir, Bilecik genelinde cennet hurmasının yoğun bir şekilde üretildiğini anlatarak, "Bu cennet hurmasının faydalarını saymakla bitmez. Bu harika meyveyi ’her derde deva, şifa deposu’ sloganı ile satıyoruz. Büyüklerimiz mide ve sindirime iyi geldiği söylerler. Bu söylemleri uzmanlar da doğruluyor. Bilecik’te ekim, kasım ayalarında cennet hurması hasadı yapılmaya başlar. Hurmaları doğal olarak yemek lazım. Hurmanın kendi içinde çeşitleri de var. 8’li paket halinde satılan cennet hurması 5 TL. Halk bu meyveyi çok sevdiği için talep de fazla. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Sabah tezgâhlarımız çok doluyken, öğleden sonra hurmalar azalıyor. Halkımızı memnun etmeye devam ediyoruz” dedi.
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