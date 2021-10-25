banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Siemens Türkiye'den iş ortaklarına özel Dijital Olgunluk Programı

- Söz konusu program, mevcut dijital olgunlukların ölçülmesi, sonuçların ışığında ihtiyaca uygun çözüm paketleri hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi alanlarında Siemens’in iş ortaklarını destekliyor

Genel 25.10.2021, 12:07
Siemens Türkiye'den iş ortaklarına özel Dijital Olgunluk Programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 165 yıldır faaliyet gösteren Siemens, gelecek için bugünü dönüştürme hedefiyle iş ortaklarının dijital olgunluğunu geliştirecek "Dijital Olgunluk Programı"nı hayata geçirerek dönüşüme ivme kazandırıyor.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, dijital dönüşüm endüstriden sanayiye, eğitim, turizm, kamu hizmetleri, altyapı sistemleri gibi sayısız iş kolunda önemini her geçen gün artırıyor. Dijital dönüşüm yalnızca süreçlerin iyileştirilmesi değil, şirketin rekabet gücünün korunması açısından da kritik önem taşıyor. Çağın gerekliliğine ayak uydurmak ve dijital dönüşümünü tamamlamak isteyen şirketler altyapı ve çalışan yatırımlarını artırsa da şirketin karakteristik özelliklerine uygun, özgün bir yol haritasının belirlenmesi dönüşümde başarı sağlanmasının anahtarını oluşturuyor.

165 yıldır Türkiye’de olan ve sunduğu ürün ve çözümlerle müşterilerinin dijitalleşme süreçlerinde destek olan Siemens, bu kapsamdaki çalışmalarını bir adım daha öteye taşıdı. Ekosistemle birlikte büyüme hedefiyle "#gelecekiçinbugünüdönüştürüyoruz" sloganını kullanan Siemens Türkiye iş ortaklarının dijital gelişimine katkı sunmak için "Dijital Olgunluk Programı"nı hayata geçirdi.

Program, mevcut dijital olgunlukların ölçülmesi, sonuçların ışığında ihtiyaca uygun çözüm paketleri hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi alanlarında Siemens’in iş ortaklarını destekliyor. Özellikle e-ticaret yatırımlarını hedef alan program ayrıca, her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmelerle sürdürülebilir bir ilerleme kaydedilmesini amaçlıyor. Siemens Türkiye Dijital Olgunluk Programı, sisteme dahil olan iş ortağının dijital olgunluk seviyesinin 2 yılda 2 katına çıkarılmasını amaçlıyor.


- "İş ortaklarımızla birlikte dijital dönüşüme ivme katmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, Siemens Türkiye olarak hayata geçirdikleri yeni programla, paydaşların pazarlama, satış, insan kaynağı, üretim, satın alma gibi her alandaki dijital olgunluklarını tespit ettiklerini dile getirdi.

Dijital Olgunluk Programı sayesinde iş ortaklarına özel dizayn edilmiş eğitimler, dünyadan örneklerin paylaşılması, farklı markalar ile yapılan alt yapı anlaşmaları gibi destekler sunduklarını aktaran Korucuoğlu, "Bu sayede partnerlerimizin dijital dönüşüm süreçlerini kendilerine en uygun şekilde başlatmalarını ve hedeflenen sürede tamamlamalarını mümkün kılıyoruz. Siemens Türkiye’nin 165’inci yılında iş ortaklarımızla birlikte dijital dönüşüme ivme katmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

#Dijital Olgunluk Programı #Siemens Türkiye
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2