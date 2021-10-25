Siemens Türkiye'den iş ortaklarına özel Dijital Olgunluk Programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 165 yıldır faaliyet gösteren Siemens, gelecek için bugünü dönüştürme hedefiyle iş ortaklarının dijital olgunluğunu geliştirecek "Dijital Olgunluk Programı"nı hayata geçirerek dönüşüme ivme kazandırıyor.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, dijital dönüşüm endüstriden sanayiye, eğitim, turizm, kamu hizmetleri, altyapı sistemleri gibi sayısız iş kolunda önemini her geçen gün artırıyor. Dijital dönüşüm yalnızca süreçlerin iyileştirilmesi değil, şirketin rekabet gücünün korunması açısından da kritik önem taşıyor. Çağın gerekliliğine ayak uydurmak ve dijital dönüşümünü tamamlamak isteyen şirketler altyapı ve çalışan yatırımlarını artırsa da şirketin karakteristik özelliklerine uygun, özgün bir yol haritasının belirlenmesi dönüşümde başarı sağlanmasının anahtarını oluşturuyor.

165 yıldır Türkiye’de olan ve sunduğu ürün ve çözümlerle müşterilerinin dijitalleşme süreçlerinde destek olan Siemens, bu kapsamdaki çalışmalarını bir adım daha öteye taşıdı. Ekosistemle birlikte büyüme hedefiyle "#gelecekiçinbugünüdönüştürüyoruz" sloganını kullanan Siemens Türkiye iş ortaklarının dijital gelişimine katkı sunmak için "Dijital Olgunluk Programı"nı hayata geçirdi.

Program, mevcut dijital olgunlukların ölçülmesi, sonuçların ışığında ihtiyaca uygun çözüm paketleri hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi alanlarında Siemens’in iş ortaklarını destekliyor. Özellikle e-ticaret yatırımlarını hedef alan program ayrıca, her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmelerle sürdürülebilir bir ilerleme kaydedilmesini amaçlıyor. Siemens Türkiye Dijital Olgunluk Programı, sisteme dahil olan iş ortağının dijital olgunluk seviyesinin 2 yılda 2 katına çıkarılmasını amaçlıyor.





- "İş ortaklarımızla birlikte dijital dönüşüme ivme katmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, Siemens Türkiye olarak hayata geçirdikleri yeni programla, paydaşların pazarlama, satış, insan kaynağı, üretim, satın alma gibi her alandaki dijital olgunluklarını tespit ettiklerini dile getirdi.

Dijital Olgunluk Programı sayesinde iş ortaklarına özel dizayn edilmiş eğitimler, dünyadan örneklerin paylaşılması, farklı markalar ile yapılan alt yapı anlaşmaları gibi destekler sunduklarını aktaran Korucuoğlu, "Bu sayede partnerlerimizin dijital dönüşüm süreçlerini kendilerine en uygun şekilde başlatmalarını ve hedeflenen sürede tamamlamalarını mümkün kılıyoruz. Siemens Türkiye’nin 165’inci yılında iş ortaklarımızla birlikte dijital dönüşüme ivme katmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

