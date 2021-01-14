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Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanağın sokaklarda oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Genel 14.01.2021, 12:09
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Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanağın sokaklarda oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Çanaklı Mahallesi’nde, inşaat çalışmasının bulunduğu alandaki apartmanın istinat duvarı dün gece büyük bir gürültü ile birlikte çöktü.Zabıta ekipleri çöken alanın bulunduğu yerde güvenlik şeridi çekerken, çöken istinat duvarı apartman bahçesindeki ağaçlarla birlikte hasar gördü. Şiddetli sağanak kentin ana caddelerinde ve mahalle aralarında da hasara neden oldu. Çalışma yapılan sokaklarda geniş yarık ve çukurlar oluştu.
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