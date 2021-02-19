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Şiddet gören kadınlara teknoloji desteği

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak üzere yeni bir dayanışma hareketi başlatılıyor.

Genel 19.02.2021, 09:40
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Şiddet gören kadınlara teknoloji desteği

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak üzere yeni bir dayanışma hareketi başlatılıyor.

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle şiddet gören ve teknolojiye erişimi kısıtlı kadınlar için yepyeni bir toplumsal dayanışma hareketi başlatıyor. “Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma” mottosuyla yola çıkılan proje kapsamında, bağışçılar, kullanmadıkları akıllı telefonlarını Teknosa mağazalarından ya da Teknosa Çağrı Merkezi’ni (0 850 222 55 99) arayarak evlerinden teslim edebilecek. Teknosa’nın iş ortakları tarafından bakımları yapılarak çalışır hale getirilecek akıllı telefonlar, Sabancı Vakfı desteği ve TKDF aracılığıyla şiddet mağduru kadınlara ulaştırılacak.

Kadınların ihtiyaç duydukları teknolojiye erişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan; “Dijitalleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir dönüm noktası olduğunu 14 yıl önce öngörerek ‘Kadın için Teknoloji’ projesini hayata geçirdik. Bugüne kadar Türkiye çapında 20 binden fazla kadının dijital okur-yazar olmasını sağladık. Şimdi de Sabancı Vakfı ve TKDF ile birlikte başlattığımız akıllı telefon bağış kampanyası ile toplumda şiddet gören kadınların seslerini duyurmalarına katkı sağlamak, bu konuda bir dayanışma hareketi başlatmak istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için hem şirketler hem de bireyler olarak bizlere çok büyük görevler düşüyor. Halkımızdan, duyarlı müşterilerimizden kampanyamıza destek bekliyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, kadınların teknoloji ile seslerini duyurmalarına destek vermenin önemine dikkat çekti ve “Sabancı Vakfı olarak 47 yıldır kadınların ve kız çocuklarının eğitime, istihdama ve toplumsal yaşama katılımı gibi her alanda haklarına erişebilmeleri için çalışıyoruz. Pandeminin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki olumsuz etkilerini ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Özellikle bu dönemde belirginleşen aile içi şiddet oranlarındaki artışı kaygıyla gözlemliyoruz. Bu alanlardaki ihtiyaçları ve çözüm önerilerini konuşabilmek üzere Haziran ayında Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın da katılımıyla kadın hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının ardından aldığımız önemli aksiyonlardan biri de Teknosa ve TKDF’yi bir araya getirmek ve bu kampanyayı tasarlamak oldu. Uzun yıllar içinde kazanılmış hakların risk altında olduğu bu dönemde, sivil toplum ve özel sektör arasında köprüler kurmayı ve tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için çalışmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Projenin ortaklarından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise şöyle konuştu: “Kadınlara erkek şiddeti insan hakkı ihlalidir. Bu konuda yasal mevzuatların uygulanması adına kamu, belediyeler, STK ve özel sektör el ele mücadele etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki mücadele kazandırır. Bugün bu mücadeleye katkı sunacak önemli bir projenin ilk adımlarını heyecanla atıyoruz. Proje kapsamında bağışlanan ve Teknosa tarafından bakımları yapılacak telefonları, TKDF olarak Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı Aplikasyonu’nu yükleyerek, sığınma evinde ikamet eden veya ev içi ya da cinsiyet temelli şiddet mağduru kadınlara ulaştıracağız.”

Proje nasıl işleyecek

Bağışçılar tarafından Teknosa mağazalarına getirilecek veya Teknosa Çağrı Merkezi (0850 222 55 99) aranarak adresten alınması sağlanacak ikinci el akıllı telefonlar, bağış taahhüdüyle alınacak ve bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere TKDF’ye teslim edilecek. Federasyon, bedelsiz telefon talebi için halihazırda bir sığınma evinde ikamet eden veya ev içi ya da cinsiyet temelli şiddet mağduru kadınların başvurularını değerlendirerek, bakımı yapılan kullanıma hazır telefonların ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşmasını sağlayacak. Sabancı Vakfı ise bağışlanan telefonların ilgili kişilere dağıtımında TKDF’ye destek verecek. Aynı zamanda toplanan telefonlara TKDF Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı Aplikasyonu yüklenecek ve bu sayede kadınlar şiddet anında veya şiddet riski altındayken tek tuş ile yardım isteyebilecekler.

Proje hakkında detaylı bilgi için:

https://www.teknosa.com/kit-akilli-telefon-bagis-kampanyasi
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