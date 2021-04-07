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Sıcak bekleyen Trakya’ya kar uyarısı

İlkbahar mevsimi olması sebebiyle insanların sıcak hava beklediği Trakya’da Meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.

Genel 07.04.2021, 17:41
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Sıcak bekleyen Trakya’ya kar uyarısı

İlkbahar mevsimi olması sebebiyle insanların sıcak hava beklediği Trakya’da Meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.

Bu yıl yağışlı geçen Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de ilkbahar mevsimine girilmesi ile sıcak havaları bekleyen vatandaşlara meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Perşembe günü Marmara (Trakya, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Cuma günü bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor” denildi.

Fırtına ve soğuk

Uyarıların devamında Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden saate 30-50 kilometre hızla poyraz etkili olacağı da tahmin ediliyorken, aynı zamanda hava sıcaklıklarında 6-10 derece azalması bekleniyor.
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