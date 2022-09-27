Shiba Coin Yakım Oranı Shiba Fiyatlarını Nasıl Etkiliyor, Shiba Yorum

Kripto para dünyası, Ethereum (ETH) ile yeni bir yola girdi. En büyük altcoin olan Ethereum’un ardından Cardano (ADA coin), Solana (SOL coin), Avalanche (AVAX coin) gibi birçok başka altcoin piyasaya çıktı. Bu arada kripto paralara erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan ve bir internet meminden esinlenen bir parodi altcoin yaratıldı: Dogecoin (DOGE). Elon Musk gibi ünlü isimlerin de desteklediği bu şaka coini kısa sürede popülerleşirken, 2020’de Shiba coin Dogecoin’e rakip olarak piyasaya çıktı.

Bugün hem DOGE coin hem de SHIB coin, en büyük kripto paralar arasında yer alıyor. SHIB coin ise hem geniş Shiba Inu ekosistemi hem de SHIB coin yakım mekanizması sayesinde “Dogecoin katili” olma iddiasını günden güne güçlendiriyor. Peki SHIB coin yakımı nedir ve Shiba Inu fiyatını nasıl etkiler?

SHIB Coin Nedir?

Shiba Inu (SHIB), Dogecoin ile aynı internet meminden esinlenerek tasarlanmış merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Kendisini “Dogecoin katili” olarak adlandıran SHIB coin, Ryoshi takma ismini kullanan bir kişi ya da grup tarafından 2020’de Ethereum blok zincirinde yaratılmıştır. SHIB coin de tıpkı Dogecoin gibi sosyal medyanın ve ünlü destekçilerinin gücüyle büyümüş, devasa bir topluluğa erişmiştir.

SHIB Coin Yakımı Nedir?

SHIB coin aslında sınırsız arza sahip bir kripto para birimidir. Ancak Shiba Inu ekosisteminde çok etkili olan ShibArmy topluluğunun ısrarıyla bir token yakım mekanizmasının geliştirilmesine karar verilmiştir. SHIB coin yakımını teşvik etmek amacıyla da bir pasif gelir modeli sunan SHIB Yakım Platformu yaratılmıştır.

SHIB Yakım Platformu’nda tokenlarını yakan SHIB coin sahipleri ödüllendiriliyor. Bu süreç kapsamında SHIB coin yakan kullanıcılara burntSHIB adında yeni bir token veriliyor. burntSHIB sahipleri ise Shiba Inu ekosisteminin büyümesini destekleyen bir ERC-20 tokenı olan RYOSHI token ile ödüllendiriliyor. Düzenli olarak tüm RYOSHI işlemlerinin %0,49'u burntSHIB token sahiplerine dağıtılıyor.

SHIB Coin Yakım Oranı Nedir? SHIB Coin Fiyatını Nasıl Etkiler?

Bugün SHIB Yakım Platformu aracılığıyla SHIB coin yakımı gerçekleştirilmekte, böylece token kıtlığı artırılarak SHIB coin fiyatı desteklenmektedir. Mümkün olduğu kadar çabuk ve mümkün olduğu kadar çok token yakmak, SHIB coinin değerini ortaya çıkarmanın anahtarı olarak görülmektedir.

Şu anda günde 10 milyon ila 100 milyon SHIB coin yakımı gerçekleştiriliyor. 23 Nisan 2022’de SHIB Yakım Platformu faaliyete geçtiğinden beri 70 milyarın üzerinde SHIB coin yakıldı. Yakılan her bir token SHIB coin kıtlığını artırıyor. Doğal olarak, 24 saatlik SHIB coin yakım oranındaki her artış, Shiba Inu fiyatını olumlu yönde etkiliyor.

Bununla beraber, birçok başka kripto paranın aksine SHIB coin için düzenli bir yakım takvimi bulunmuyor. Yani token yakımı, tamamen token sahiplerinin insiyatifine bırakılmış durumda. Bu nedenle, SHIB coin yakım oranı her an değişiyor ve SHIB coinin kıtlığının daima artacağına dair bir garanti sağlamıyor.

Türk Lirası ile SHIB Coin Satın Almak

Diğer tüm kripto paralar gibi Shiba Inu (SHIB) da kripto para borsaları üzerinden satın alınabilir. Türkiye’de Türk lirası ile SHIB coin satın almak da çok kolaydır. Türkiye’nin köklü kripto para borsalarından Bitlo’da kolayca ve güvenle TRY/SHIB al sat işlemleri yapabilirsiniz.