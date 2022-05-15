SGK İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu: "Kayıt dışı istihdam yüzde 50’lerden yüzde 30’lara kadar düştü"

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, kayıt dışı istihdam ile mücadelenin verilen teşvikler ve denetimlerle etkin bir şeklide sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Toplumda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme açısından Sosyal Güvenlik Haftasının önemli olduğunu vurgulayan Cevheroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele ile ilgili yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

Güçlü bir sosyal güvenlik kurumunun önemini vurgulayan Cevheroğlu, "Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için İl Müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası bugün yüzde 99,5 seviyesine ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS dahilinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar" diye konuştu.

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen Cevheroğlu, "Bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır.

Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür" şeklinde konuştu.