banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Domotex Turkey kapılarını açtı
Domotex Turkey kapılarını açtı
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi

SGK İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu: "Kayıt dışı istihdam yüzde 50’lerden yüzde 30’lara kadar düştü"

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, kayıt dışı istihdam ile mücadelenin verilen teşvikler ve denetimlerle etkin bir şeklide sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür" dedi.

Genel 15.05.2022, 12:59
SGK İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu: "Kayıt dışı istihdam yüzde 50’lerden yüzde 30’lara kadar düştü"

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, kayıt dışı istihdam ile mücadelenin verilen teşvikler ve denetimlerle etkin bir şeklide sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Toplumda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme açısından Sosyal Güvenlik Haftasının önemli olduğunu vurgulayan Cevheroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele ile ilgili yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

Güçlü bir sosyal güvenlik kurumunun önemini vurgulayan Cevheroğlu, "Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için İl Müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası bugün yüzde 99,5 seviyesine ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS dahilinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar" diye konuştu.

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen Cevheroğlu, "Bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır.

Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 36 35
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık