Seyyar ormanı andıran kamyon görenleri şaşırttı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halinde ilerleyen meyve fidanları yüklü kamyon, seyyar ormanı andıran görüntüsü ile görenleri şaşırttı.

Olay Gölcük D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meyve fidanları yüklenilen 54 ADY 558 plakalı kamyon D-130 Karayolu Yalova istikametinde seyir etti. Fidanların yüksekliği ve fazlalığı sebebiyle üst geçit ile köprülerin altından geçerken sürtünmesine ramak kalan kamyon, trafikteki diğer sürücüleri ise tedirgin etti. Kasasında meyve ormanını andıran görüntüsü ile ilerleyen kamyonu gören diğer sürücüler ise o anları cep telefonu ile kayıt altına alarak şaşkınlıklarını dile getirdi.