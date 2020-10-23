Serik’te belgesi olmadan tütün ve alkol satan işletmelere ceza yağdı
ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE BELGESİ OLMADAN TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİ SATTIĞI TESPİT EDİLEN 29 İŞLETMEYE TOPLAMDA 232 BİN 918 TL PARA CEZASI UYGULANDI.
Antalya’nın Serik ilçesinde belgesi olmadan tütün ve alkol ürünleri sattığı tespit edilen 29 işletmeye toplamda 232 bin 918 TL para cezası uygulandı.
Serik’te farklı tarihlerde yapılan denetimlerde TAPDK (tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu) tarafından belgesi olmadan sigara, alkol, nargile melası, tütün v.b. ürün satışı yaptığı tespit edilen 29 işletmeye toplamda 232 bin 918 TL para cezası uygulandı. Serik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda el konularak mahfazası edilen ürünlerle ilgili mülkiyeti kamuya geçirilerek imha işlemi gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü, Milli emlak Müdürlüğü ve Serik Belediyesi zabıta müdürlüğünce oluşturulan imha komisyonu tarafından kaçak sigara, tütün ve alkoller muhtelif tür ve sayıda imhaları gerçekleştirildi.
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