Selin Demiratar kimdir? Selin Demiratar kaç yaşında, nereli?
Oyunculuk kariyerine Koçum Benim dizisiyle başlayan Selin Demiratar, Lise Defteri, Acı Hayat ve Adanalı gibi dizilerle adını duyurmuştu. İşte Selin Demiratar'ın biyografisi ve hakkında merak edilenler...
Selin Demiratar’ın hayatı hakkındaki bilgiler sıkça merak edilmeye başlandı. Özellikle son günlerde evlilikle ilgili haberler nedeniyle oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Selin Demiratar kimdir? Selin Demiratar kaç yaşında, nerelidir? İşte Selin Demiratar’ın biyografisi…
SELİN DEMİRATAR KİMDİR?
Selin Demiratar, 20 Mart 1983, Erzincan doğumlu Türk oyuncudur. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu.
OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
2000 – Bana Babamı Anlat
2001 – 90-60-90 (Burcu)
2002 – Abdülhamit Düşerken (Ayşe Sultan) / Sinema Filmi
2002 – Koçum Benim (Eylül) 2003 – Lise Defteri (Güney Doğru)
2004 – Sular Durulmuyor (Gülçin)
2005/2006 – Acı Hayat (Nermin Yıldız)
2005 – Şaşkın (Pelin) / Sinema Filmi
2007 – O Kadın (Yeşim) / Sinema Filmi
2008/2010 – Adanalı (İdil)
2008 – Dur Yolcu (Ayşe)
2008 – Gazi (Tuna)
2011 – Türkan (Çiçek) / Sinema Filmi
2012/2013 – Huzur Sokağı (Feyza)
2013 – Patlak Sokaklar – Gerzomat (Dedektif Jennifer) / Sinema Filmi
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
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|18
|22
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|18
|22
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|17
|22
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|18
|21
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|18
|19
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|18
|16
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|17
|15
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|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
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|15
|26
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|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
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|19
|22
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|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
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|17
|16
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|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12