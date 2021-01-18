Selin Demiratar kimdir? Selin Demiratar kaç yaşında, nereli?

Selin Demiratar’ın hayatı hakkındaki bilgiler sıkça merak edilmeye başlandı. Özellikle son günlerde evlilikle ilgili haberler nedeniyle oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Selin Demiratar kimdir? Selin Demiratar kaç yaşında, nerelidir? İşte Selin Demiratar’ın biyografisi…

SELİN DEMİRATAR KİMDİR?

Selin Demiratar, 20 Mart 1983, Erzincan doğumlu Türk oyuncudur. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaldı. 16 yaşında oyunculuk serüvenine Koçum Benim dizisiyle başladı. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü oldu.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2000 – Bana Babamı Anlat

2001 – 90-60-90 (Burcu)

2002 – Abdülhamit Düşerken (Ayşe Sultan) / Sinema Filmi

2002 – Koçum Benim (Eylül) 2003 – Lise Defteri (Güney Doğru)

2004 – Sular Durulmuyor (Gülçin)

2005/2006 – Acı Hayat (Nermin Yıldız)

2005 – Şaşkın (Pelin) / Sinema Filmi

2007 – O Kadın (Yeşim) / Sinema Filmi

2008/2010 – Adanalı (İdil)

2008 – Dur Yolcu (Ayşe)

2008 – Gazi (Tuna)

2011 – Türkan (Çiçek) / Sinema Filmi

2012/2013 – Huzur Sokağı (Feyza)

2013 – Patlak Sokaklar – Gerzomat (Dedektif Jennifer) / Sinema Filmi