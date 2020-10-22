Sel suları fay hattında derin kırıklar oluşturdu
SEL SULARI FAY HATTINDA DERİN KIRIKLAR OLUŞTURDU
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde iki gün önce yağan şiddetli yağmur ve dolu ekili alanlarda zarara neden olurken, binlerce metreküp sel suyu ilçeden geçen hareketli fay hattından aktı. Derin yarıklar ve kırıkların oluştuğu bölgede meydana gelen yarıklar yer yer 2 metre derinliğe ulaştı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hareketli fay hattına giren sel suları üzüm bağında büyük çukurlar ve yarıkların oluşmasına neden oldu.
Sarıgöl ve çevresinde meydana gelen şiddetli yağmur ve dolunun verdiği zarar belirleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl’ün fay hattı olduğunu biliyorduk ama 2 saatlik yağmurla bu hale geleceğini hiç düşünememiştik. Bu yağmur çok sürseydi bambaşka bir durumla karşılaşabilirdik. Ben bu yaşta ilk defa böyle bir olaya şahitlik yapıyorum. Hafif kırık oluyordu ama bu kadar büyük bir kırık oluşması hem korkutucu hem ürkütücü. Burada var, şehrin alt tarafında var. Bu uzun bir fay. Ovamızı kurtarmak için yetkililer gelsinler, bilgilerini ortaya koyup ovamızı kurtarsınlar. Bu ovamıza yazık etmenin anlamı yoktur." dedi.
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