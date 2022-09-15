Sel felaketiyle sarsılan Pakistan’ı yalnız bırakmadılar

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerle gelen yıkımın bilançosu ağır oldu. Sel felaketini yakından takip ettiklerini belirten Albayrak Grubu Direktörü Cemil Şenocak, selin yoğun yaşandığı bölgelerde kurulacak olan çadır kent için 4 bin adet çadır tedarik ettiklerini söyledi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde bin 400’den fazla kişi hayatını kaybetti, 12 bin 728 kişi yaralandı. Seller sebebiyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasara uğradı, bunlardan 568 bin 817’si tamamen yıkıldı. Ülke genelinde sellerden etkilenenlerin sayısı 33 milyon 46 bin 329 olarak aktarılırken kurulan çadır kamplarına 663 bin 869 kişi sığındı. Binlerce kişinin acil olarak çadıra ihtiyacı var. Bu noktada Albayrak Grubu halkın çadır ihtiyacı için kolları sıvadı. AFAD ve NDMA ile işbirliği yapan Albayrak Grubu, 4 bin adet çadır yaptırdı.

“Pakistan’ın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili bilgi aktaran Albayrak Grubu Direktörü Cemil Şenocak: “En başından beri sel felaketini yakından takip ettik ve hızlıca AFAD ve NDMA ile istişare ederek aksiyon aldık. Felaketzedeler için 4 bin çadırın tedariki konusunda desteğimizi verdik. 16 m2 ve 12 m2’lik ölçülerdeki çadırların kış için dayanaklı olmasına özellikle dikkat ettik, hâlihazırda yağışlar sürüyor. Çadırların ilk bölümü çadır kent kurulmak üzere selin yoğun yaşandığı Sindh Eyaleti’ndeki Dadu şehrine sevk edildi. NDMA ile ortak hareket ediyoruz, onların yönlendirmeleriyle kimin ihtiyacı varsa oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Kalan çadırların en uygun yerlere kurulmasını sağlayacaklar. Albayrak Grubu olarak her zaman Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç doğrultusunda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.