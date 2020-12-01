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Şehitler adına Arakan’da su kuyusu açtırdılar

Bilecik’in Söğüt İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından şehitler adına Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanları için su kuyusu açtırıldı.

Genel 01.12.2020, 13:48
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Şehitler adına Arakan’da su kuyusu açtırdılar
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Bilecik’in Söğüt İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından şehitler adına Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanları için su kuyusu açtırıldı.

Kıtaları aşan bir yardımseverliğe imza atan Söğüt Devlet Hastanesi personeli, açtırılan su kuyusuna ilçedeki şehitler olan Fedai Efe ve Kazım Esmer’in isimleri verildi. Sağlık Grup Başkanı Dr. Alper Şahin ve beraberindeki heyet, şehit ailelerini ziyaret ederek, su kuyusunun hatıra fotoğrafını takdim ettiler.
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