Şefler karar vermekte zorlanınca herkes birinci oldu

Bursa’da Gastronomi Festivali’nin son gününde anne ve çocukları yaptıkları yemeklerle şefleri zora soktu. Karar veremeyen şefler tüm anne ve çocuklarını birinci ilan etti.

Merinos Park adeta dev bir mutfağa dönüşürken, hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar adım atacak yer bırakmadı. Katılımcılar Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı bulurken, düzenlenen yarışmalarda ise şefler karar vermekte zorlandı. Bursa’ya özgü yemekleri yapan anne ve çocukları, ‘Annemle Yemeğe Sevgi Kattık’ yarışmasıyla tüm hünerlerini sergiledi. Evde birlikte hazırladıkları tatlı, cantık, köfte gibi çeşitli tariflerin tadına bakan şefler, verdikleri kararla herkesi şaşırttı. Bütün lezzetleri tek tek değerlendiren şefler, anne ve çocukların hepsini birinci ilan etti. Madalyalarını alan çocuklar, çeşitli hediyelerle de ödüllendirildi.

Böyle bir yarışmaya katıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren anneler, çocuklarıyla bir şey ortaya koymanın çok güzel olduğunu söyledi. Çocuklar ise, anneleriyle birlikte böyle bir hatıra içerisinde bulunmaktan keyif aldıklarını dile getirdi.

Böyle festivallerin değerli olduğunu ifade eden Hastavuk Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Öztürk, “İlk sene düzenlenmesine rağmen böyle festivallerin Bursa’ya çok değer katmaktadır. Bunların arttırılması çok önemlidir. İlk sene olmasına rağmen, halkımızdan çok büyük destek gördük. Bursalı markalarda bunu çok iyi bir şekilde destekledi. Bizde kurum olarak tavuk ürünleriyle yapılan bir çok tadı halkımızın damak zevkine sunduk” dedi.