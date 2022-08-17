Seferihisar’da esnaf, belediyenin kapatmadığı çukurları betonla doldurdu

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki sanayi sitesi esnafı, çukurları ve bozuk yolları belediyenin yapmaması üzerine kendi işini kendi gördü, beton mikseri çağırarak çukurları betonla doldurdu. Esnaf, yol sorununun bir an önce çözülmesi için yetkililere seslendi.

Seferihisar ilçesinde sanayi sitesi esnafı, defalarca Seferihisar Belediyesine başvurarak yolların yapılmasını talep etti. Tozdan topraktan bıkan esnaf, iş başa düşünce çareyi beton mikseri çağırmakta buldu. İş yerlerinin önündeki çukurlar ve bozuk yolların sebep olduğu toz yüzünden mağdur olduklarını dile getiren esnaflar, gelen mikserle çukurları betonla doldurdu.

Esnaf kendi işini kendi gördü

Bozuk yoldan kalkan tozun işlerine de zarar verdiğini dile getiren sanayi esnafı Hüseyin Akan, “Bu toz her gün araçlarımızın dükkanlarımızın içinde, mobilyacı arkadaşlarımızın mobilyalarına nüfuz ediyor. Rahat bir durumumuz yok, yapacağız diyorlar; ama ne zaman yapacakları belli değil bekliyoruz, resmî kurumları hangisi yapacaksa artık. Şurası olduğu gibi aylardır çukur. Araçlar geçerken toz oluyordu. Beton arabasından beton indirtip burayı düzelttik. Geçici olarak yaptık gerçi, çözüm değil yani her gün toz içindeyiz” diye konuştu.

Yolun yapımı için başvurularda bulunduklarını dile getiren sanayi esnafı İsmail Şahin de, “Dün burayı çukur olduğundan betoncuya söyledik. Betoncu da geldi sağ olsun mikserle beton döktü. Tek isteğimiz bu yola güzel bir asfalt atılması. Kamyonlar geçiyor, toz içinde kalıyoruz burada” diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Seferihisar sanayi sitesi esnafı, yollarını daha önce de kendi imkanlarıyla tamir etmişti. Kum ve parke taşı ile dükkanlarının önünü onaran esnaf, kendi işini kendi görmüştü.