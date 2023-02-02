Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Hürjet motorunu çalıştırdı, artık sıra uçuşta"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Hürjet motorunu çalıştırdı, artık sıra uçuşta" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı, artık sıra uçuşta" ifadelerini kullandı.