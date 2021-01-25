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Savaş mağduru çocuklar için bestelediği parçasının lansmanını yetimlerle yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü rap sanatçısı Resul Aydemir, dünyadaki tüm savaş mağduru çocuklar için bestelediği “Yere Batsın” isimli parçasının lansmanını Suriye İdlib’de Zemzem Yetim Kampında savaşın yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yaptı.

Genel 25.01.2021, 10:27
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Savaş mağduru çocuklar için bestelediği parçasının lansmanını yetimlerle yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü rap sanatçısı Resul Aydemir, dünyadaki tüm savaş mağduru çocuklar için bestelediği “Yere Batsın” isimli parçasının lansmanını Suriye İdlib’de Zemzem Yetim Kampında savaşın yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yaptı.

Bölgedeki çalışmaları yerinde görmek için Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, milli basketbolcu Furkan Aldemir ve vakıf yöneticileri ile birlikte bölgeye giden Resul Aydemir, vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği yardım çalışmalarına katıldıktan sonra iç savaş nedeniyle anne babasını kaybetmiş yaklaşık bin 500 yetimin bulunduğu Zemzem, Beytüsselam ve İman kamplarını ziyaret etti. Çocuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan ünlü isimler, Zemzem kampında kendileri için düzenlenen etkinliklere eşlik etti.

Rap sanatçısı Aydemir, çocukların şarkılar, ilahiler, danslar ve çeşitli koreografilerle karşıladığını ve bu durumun kendisini çok etkilediğini belirterek, “Ben de onlara bir hediye vermek istedim. Savaş mağduru çocuklar için bestelediğim ’Yere Batsın’ isimli parçamın lansmanını biletli gösterilerle değil savaşın yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yaptık. Çok da güzel oldu. Hem manevi olarak çok güzeldi hem de onlarla burada eğlenebilmek çok güzeldi. Onların yüzündeki tebessüme şahitlik edebilmek tarifi imkansız bir duygu” şeklinde konuştu.

"Rap müzik mazlumların sesi olmaktır"

Ailesinin çocukluğundan itibaren kendisine Afganistan, Filistin, Çeçenistan gibi ülkelerdeki çocukların yaşadığı sıkıntıları anlattığını dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

“Ben çocukluğumdan beri dünyanın mazlumlar ve zalimler ekseninden döndüğünün bilincinde olarak büyüdüm. Günümüzde de Suriyeli çocuklar çok zor durumdalar. Savaş var bombalar var. Bizim dağıttığımız bisküvilerin çöpünü dahi atamadığımız topraklarda bu çocukların üzerine bomba yağdıran zalimlerle maalesef aynı dünyada yaşıyoruz. Ben de dünyadaki zalimlere müziğimle sesimi çıkarmak istedim. Rap müzik mazlumların sesi olmaktır. Biz de rap müziğin en asil şeklini yapmak istedik. Buradaki yetimler evdeki çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Kendi çocuklarımıza nasıl bakıyorsak onlara da o şekilde bakmamız gerekiyor. Herkes yardımların doğru yere ulaştırıldığından emin olabilirler.”

Zemzem kampının ardından Beytüsselam Yetim Kampını ziyaret eden ünlü isimler burada çocuklarla futbol ve basketbol etkinliği gerçekleştirdi.

Milli basketbolcu Furkan Aldemir ise, Türkiye Diyanet Vakfının bölgede yetimler başta olmak üzere savaş mağdurlarına yönelik çok önemli yardım çalışmaları yürüttüğünü görme imkanı bulduğunu söyledi.

İnsanların yaşaması için elverişli olmayan çadırlarda savaş mağduru ailelerin hayata tutunma mücadelesi verdiğini belirten Aldemir, bölge halkının çok fazla yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfının kurduğu yetim kamplarında binlerce çocuğun yüzünü güldürmeyi başardığını anlatan Aldemir, “Biz de onlarla basketbol ve futbol etkinliği gerçekleştirerek yaşadıkları acıları bir nebze olsun hafifletmeye bir gün de olsa unutamayacakları güzellikte bir gün geçirmelerine yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah bunda başarılı olmuşuzdur” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da, Suriye’de yürütülen çalışmaları ve buradaki insanların yaşadıkları zorlukları herkese göstermek, duyurmak istediklerini söyledi.

Savaşın en ağır yükünü çocukların çektiğini belirten Açık, “Resul Aydemir ve Furkan Aldemir kardeşlerimiz sağolsunlar İdlib’e gelerek sevgi ve şefkate muhtaç yetimlerimizle bir araya geldi. Onlarla unutamayacakları gönül köprüleri kurdular” diye konuştu.
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