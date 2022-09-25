SANKON ve GESKON, yeni adli yılı kutladı

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), yaptıkları açıklamalarla yeni adli yılı kutladı.

SANKON ve GESKON yeni adli yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. SANKON yönetim kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı İş Kadını Hilal Amil, “Yeni adli yıl açılışını kutluyor, hepimiz için adil bir yıl olmasını diliyoruz. Adalet personellerimize, hakimlerimize, savcılarımıza olan güvenimiz tamdır” dedi.

GESKON adına ise Genel Sekreter Murat Uygur açıklama yaptı. Uygur, “Kuruluş olarak ülkemizin adalet sistemi içerisinde görev yapan hakimlerimize, savcılarımıza olan güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.