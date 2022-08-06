Sanatçı Derya Uluğ; Ürgüp konserini klip olarak çekti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen, dünyanın en havalı festivali 3. Uluslararası Kapadokya Ürgüp Balon Festivali tüm heyecanı ile devam ediyor. Festival çerçevesinde bu gece sahne alan Derya Uluğ, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına hareketli saatler yaşattı.

Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali ‘Balonfest Ürgüp’ tüm heyecanı ile devam ediyor. Coğrafi oluşumlarının yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri ile dünya turizminin göz bebeği olan Masal Kent Ürgüp’de düzenlenen Balon Festivali’nde sahne alan şarkıcı Derya Uluğ şarkılarıyla binlerce katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı.

‘Konserinde klip çekimi yaptı’

“3. Kapadokya Ürgüp Balon festivali Balonfest” etkinlikleri çerçevesinde hayranlarıyla buluşan Derya Uluğ hayranlarına da bir sürpriz yaptı.

Ürgüp’de sahne alan sanatçı Derya Uluğ, Ürgüp konserini klip olarak çekeceklerini söyledi. Uluğ sahnede yaptığı açıklamada “Dünyada nadir rastlanacak büyülü bir güzellikteki bir yerde konser verdiğimiz için çok heyecanlıyız. Her yer tablo gibi. Ayrıca biz ilk kez bir konser klipi çekeceğiz. Burada çekmek istedik. Bunun için çok heyecanlıyız. Ayrıca sizin de desteğinize, enerjinize, çok ihtiyacımızın olduğu bir gün. İlerleyen dakikalarda ben anlatacağım” dedi.

Derya Uluğ’un Ürgüp konseri ve Kapadokya gezisi, önümüzdeki günlerde klip olarak hayranlarıyla buluşacak.