Sami Kohen kimdir, kaç yaşındaydı? Sami Kohen hayatı ve kariyeri hakkında...

Sami Kohen, Milliyet Gazetesi'nde 66 yıl boyunca yazılar yazdı. Duayen gazeteci 18 Ekim günü ise vefat etti. Kendisi gibi gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Birçok gazetede yer alan Kohen, 1954 yılında Milliyet'e katıldı.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Kohen, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet Gazetesi'ne katıldı. 1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp adında iki çocuk dünyaya geldi.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazıyordu. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yaptı. Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardandır.

Bir süre önce böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan yazar ve gazeteci Sami Kohen, 18 Ekim tarihinde hayatını kaybetti.