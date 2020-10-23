Sakarya Meydan Muharebesinde kullanan Yunan kanoları gün yüzüne çıkarıldı

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü Kartaltepe Ziyaretçi Merkezi’nde koruma altına alınan kanolar, restorasyon çalışmaları bittikten sonra Polatlı Kartaltepe’de sergilenmeye başlanacak.

Eskişehir iline bağlı Beylikova ilçesinde bulunan Doğray Kırsal Mahallesinde Çarşamba günü vatandaşlar tarafından Sakarya Nehri’ndeki suyun çekilmesi sonucu nerdeyse 100 yıl öncesine ait iki kano keşfedildi. Sakarya Meydan Muharebesi’ne ait olan 99 yıllık iki kano Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Meydan Muharebesi Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından içinde bulunduğu balçıktan çıkarıldı. ‘Sakarya, Türk Bitti Demeden Bitmez’ adlı kitabın yazarı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlisi olan Dr. Selim Erdoğan tarafından yapılan tespitler sonucu bulunan iki kanonun 99 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi sırasında köprü yapımında duba olarak kullanıldığı ifade edildi. Bulunan kanolar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak restorasyon ve koruma çalışmalarından sonra Kartaltepe’de bulunan Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi’nde sergilenecek.

“Yunan ordusu çekilirken Türk ordusunun kullanabileceği hiçbir şey bırakmadı”

Erdoğan kendi Twitter hesabı üzerinden keşfedilen 99 yıl öncesine ait iki kanoya ilişkin yaptığı paylaşıma, “Polatlı’da, Sakarya boyunda Temmuz ayı sonunda Sakarya Nehri tamamen kuruyunca, balçıkların içinde ortaya çıkan iki ahşap kayığı Doğray köyü sakinleri haber vermişlerdi. Nehir tekrar şişmeden bu kayıkları kıyıya çıkarmayı başarmışlar. Her ikisi de masif ağaç oyularak yapılmış. Baş kısımlarında travers yerleştirmek için kanalları bile 100 yıllık bozulmaya rağmen belirgin. Bu çok kıymetli bulguları teslim almak için sabah erkenden Doğray’daydık. Sakarya’nın doğusuna çekilirken Türk Ordusu nehir üzerindeki tüm köprü ve geçitleri imha ettiğinden, Yunan istihkâmcıları hızla yeni köprüler yapabilecekleri malzemeyi de yanlarında getirmişlerdi. Yunan tümenlerinin büyük kısmı bu şekilde yapılan 6 sal köprüyü kullandı. Çekilirken de imha ettiler bu köprüleri. Geriye Türk Ordusu’nun kullanabileceği hiçbir şey bırakmadılar” notunu düştü.