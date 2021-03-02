banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Dolarda yeniden yükselişte
Dolarda yeniden yükselişte

Sahiplenilen hayvanların bir yıllık muayenesi ücretsiz yapılıyor

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezince sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için ciddi çalışmalar yürütülüyor. Aynı zamanda barınaktan sahiplenilen hayvanların bir yıl boyunca hastalanmaları durumunda muayenesi, rutin kontrolleri ve aşıları da İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Genel 02.03.2021, 15:49
2
Sahiplenilen hayvanların bir yıllık muayenesi ücretsiz yapılıyor

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezince sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için ciddi çalışmalar yürütülüyor. Aynı zamanda barınaktan sahiplenilen hayvanların bir yıl boyunca hastalanmaları durumunda muayenesi, rutin kontrolleri ve aşıları da İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

İnegöl Belediyesi, bölgesinin en iyi tesisine sahip olan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde can dostları için örnek bir hizmet sunuyor. Hayvan hastanesi başta olmak üzere tesis içerisindeki barınak alanları ve diğer imkanlarla örnek olan İnegöl Belediyesi, buradan sahiplenilen hayvanları ilk bir içerisinde yapılan protokol gereği geçici sahiplenme ile vatandaşa teslim ediyor. Bu süre içerisinde hayvanların basit düzeydeki enfeksiyon tedavileri ve aşıları da İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolündeki İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin uygulamaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan tüm canlılar üzerinde kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda sokaklarımızdaki kedinin, köpeğin, gökyüzünde uçan kuşun dahi üzerimizde hakkı varken, bizler de can dostlarımız için elimizden gelen imkanları seferber ediyoruz. Bölgemizin en kapsamlı, en büyük barınağına sahibiz. Hayvan hastanesiyle, barınak alanlarıyla bu noktada ciddi yatırımlarımız oldu. Civar vilâyetlerden tedavi için getirilen hayvanlar var. Hayvan sağlığı noktasında hassas davranıyoruz. 2020 yılında Bursa, Eskişehir, Yalova ve Kütahya bölgelerinden toplam 7 bin 700 sokak hayvanına merkezimizden sağlık hizmeti verildi” dedi.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün barınaktaki hayvanları sahiplendirme noktasında da ciddi bir çalışma yürüttüğüne değinen Taban, “Geçtiğimiz yıl barınağımızdan 350 köpek, 200 kedi sahiplendirdik. 2021 yılında da şuana kadar 2 aylık sürede 22 kedi ve 54 köpek sahiplendirildi. Tabi burada doğrudan hayvanları kimseye teslim edemiyoruz. Bir protokol çerçevesinde kedi veya köpeği vatandaşa geçici sahiplendirme ile veriyoruz. 1 yıl boyunca o kişinin aldığı hayvana bakıp bakamadığını, durumunu gözlemliyoruz. Geçici protokol bitiminde ise uygunsa, kalıcı protokol yapıyoruz. Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva vermek adına evlerini açan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak adına da bu 1 yıllık süre içerisinde sahiplenilen hayvanın basit düzeydeki enfeksiyon tedavileri ve aşılarıyla ilgili destek veriyoruz. Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde arkadaşlarımız sahiplendirilen hayvanların takibini yapıyorlar. İlk sahiplenmede aşıları vurulmakla birlikte devam eden aşılarla ilgili de tarihlerinde barınağa çağırılarak aşıları yapılıyor. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı can dostlarımıza sıcak bir yuva vermek adına hayvan sahiplenmeye davet ediyorum. Bu arada sahiplendirilen bazı hayvanların da tekrar kontrolsüz şekilde sokağa bırakıldığını görüyoruz. Bizim amacımız kişi aldığı hayvana bakamayacaksa ya da şartlar hayvanın bakımına müsait değilse sokağa terk etmek yerine yeniden barınağımıza getirsinler” açıklamalarında bulundu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20