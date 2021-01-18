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Sağlık-Sen, sağlıkta şiddet raporunu açıkladı

2020 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık zaman diliminde sağlık çalışanlarına yönelik 117 şiddet olayı yaşandı. Sağlıkta şiddet raporunu değerlendiren Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, sağlıkta şiddete karşı “topyekün mücadeleyi” işaret etti.

Genel 18.01.2021, 10:32 18.01.2021, 10:48
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Sağlık-Sen, sağlıkta şiddet raporunu açıkladı

2020 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık zaman diliminde sağlık çalışanlarına yönelik 117 şiddet olayı yaşandı. Sağlıkta şiddet raporunu değerlendiren Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, sağlıkta şiddete karşı “topyekün mücadeleyi” işaret etti.

Pandemi nedeniyle, ülke genelindeki kamusal faaliyetlerin asgari düzeylere çekildiği günlerde bile görevlerinin başında olan sağlık çalışanları, yıl boyunca hem virüsle hem de şiddetle mücadele etti. Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık zaman diliminde sağlık çalışanlarına yönelik 117 şiddet olayı yaşandı. Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, “Asıl amaç şiddeti önleyecek tedbirleri hayata geçirmek olmalı. Bu da anlayışların değişmesiyle, zihinlerin gelişmesiyle olur. Bunun da yolu, toplumsal olarak topyekün mücadeleden geçiyor” dedi.

117 şiddet olayı yaşandı

2020 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık zaman diliminde, 117 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 361 saldırgan yer alırken, 231 sağlık emekçisi bu saldırganların gösterdiği şiddetin kurbanı oldu. Bu rakamlar, her şiddet olayında ortalama 3 saldırganın yer aldığını ortaya koydu. Olayların 19’u sözlü, 94’ü fiili ve sözlü, 4 olay ise taciz şeklinde gerçekleşti. 117 şiddet olayının 41’inde hastalar, 51’inde hasta yakınları, 8’inde yöneticiler, 17 vakada ise kendini bilmez kimseler yer aldı.

82 kişi tutuklandı

Olaylar nedeniyle 82 kişi tutuklanırken, 1 saldırgan bulunduğu kamu görevinden el çektirildi. Buna karşın 115 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, 160 saldırgan hakkında işlem yapılmadı. Saldırganlardan 3’ü hakkında da yakalama kararı verildi. Vakaların görüldüğü yerlere bakıldığında; 62 olay hastanede, 17 olay aile sağlık merkezlerinde, 2 olay eczanede, 36 olay ise saha çalışmalarında gerçekleşti.

Mağdurların 48’i doktor

Mağdurların 48’i doktor, 37’si hemşire, 26’sı 112 çalışanı, 23’ü güvenlik görevlisi, 12’si filyasyon çalışanı, 4’ü eczacı, 81’i de farklı farklı alanlarda görev yapan sağlık çalışanları oldu. Bunların yanı sıra, geride kalan 6 aylık süre boyunca mahkemelerde görülmekte olan davaların da 11’i karara bağlandı. Bu kararlarda 5 saldırgana 71 bin 440 TL para cezası, 1 kişiye 304 gün adli para cezası, 2 saldırgana da 31 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Geriye kalan davalarda da mahkemeler çeşitli kararlar verdi.

“Şiddet hastanede bir yere kadar önlenir”

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, yetkililerin acilen adım atması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atıldı. Bu kapsamda nisan ayında çıkartılan yasa ile cezalar artırıldı. Lakin gelinen noktada sağlıkta şiddet olaylarında herhangi bir azalma görülmedi. Asıl amaç şiddeti önleyecek tedbirleri hayata geçirmek olmalı. Bu da anlayışların değişmesiyle, zihinlerin gelişmesiyle olur. Bunun da yolu, toplumsal olarak topyekün mücadeleden geçiyor. Ne yazık ki dizilerin, filmlerin çoğu şiddeti özendiriyor. Özendirme unsurları, önleme çalışmalarından fersah fersah önde gidiyor. Makas çok açık. Bu açığı hızlıca kapatmak ve tersine döndürmek mecburiyetindeyiz. Şiddeti önlemek için, toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmalı. Şiddet hastanede bir yere kadar önlenir. Ailelere, okullara, medyaya, kurumlara büyük görevler düşüyor. Çok geç olmadan, bu olaya radikal bir şekilde herkes el atılmalıdır. Sağlık çalışanlarının fedakârlığı, hayati mücadeleleri şiddetle gölgelenmemeli.”

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