Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘bavul krizi’

AnadoluJet’in 09.50 saatli Van-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, seferini 12.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek gerçekleştirdi. İddiaya göre Van’da bavullarını firma personellerine teslim eden yolcular, uçaktan indikten sonra bavullarını almak için sıraya girdikleri sırada kaybolduğunu öğrendi. Onlarca yolcu kaybolan bavullarının bulunmasını isteyerek duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin yetkililer ise ‘bavulların farklı bir havalimanına gittiği’ açıklamasında bulundu. Mağduriyet yaşadıklarını belirten yolcular, yaklaşık 3 saat boyunca havalimanında beklediklerini belirterek, konuya çözüm getirilmesini istedi.

“Bavullar ortada yok”

Bavulu kaybolan yolculardan Raşit Yarar, “İş için Van’dan İstanbul’a geldik. Sabiha Gökçen’e geldiğimizde bize bavullarımızın olmadığı söylendi. Nedenini sorduğumuzda başka havalimanına gittiği söyleniyor. Yağmur yağdığı için valizleri yüklemediklerini iddia ediyorlar. Madem hava yağmurlu valizleri düşünüyorsunuz da benim canımı düşünmeyip beni neden uçağa bindiriyorsunuz. Bavullar ortada yok. Pasaportlarımız, eşyalarımız hepsi içindeydi” dedi.

“Bütün yolcuların bavulları kayıp”

Bülent Yarar adlı yolcu da, “Yetkililer bavulların başka bir havalimanına götürüldüğünü söylüyor. O zaman bize bir araç temin edin gidip alalım. Bu kez de geri getirmeyeceklerini söylüyorlar. Bu durumun sorumlusu biz miyiz? Bütün yolcuların bavulları kayıp. 2,5 saattir bekliyoruz. Nereye gittiği de belli değil net olarak” diye konuştu.