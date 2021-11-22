Sabancı Üniversitesi, Profesyonel Yüksek Lisans Programı 2021 mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Üniversitemizde hayata geçirdiğimiz özel sektör, kamu ve akademiden oluşan bu başarı üçgenine ve bunun hepinize çok katkı sağladığına inanıyorum.” dedi.

Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları 2021 Mezuniyet Töreni ve salgın nedeniyle online olarak yapılan 2020 Profesyonel Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Buluşması, Sabancı Üniversitesi kampüsünde, pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleşti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Bugün yönetim bilimleri ve fen bilimleri enstitülerimizde profesyonel yüksek lisans programlarını tamamlayan 294 öğrencimiz mezun oluyor. Bizleri buluşturan mezuniyetin sizler için anlam ve önemini biliyoruz. Bu mezuniyet sadece gelecek planlamalarınızda yeni ve önemli bir adımı temsil etmiyor. Aynı zamanda pandemi döneminde gösterdiğiniz azmi ve fedakarlığı temsil ediyor. Dünya için son derece önemli değişiklikleri beraberinde getiren yeni bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde başarılı olmak için çok yönlü düşünmek, sürekli gelişime ve değişime açık olmak, dayanıklı olmak ve çözüm için kaynakları en iyi şekilde kullanmak, çözüm odaklı olmak büyük önem taşıyor. Siz de Sabancı Üniversitesi’nden aldığınız bu diploma ile yeni dünyanın koşullarında çalıştığınız tüm alanlarda fark yaratacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi’nin salgın döneminde dahi geleceğe yatırım yapmaktan vazgeçmediğini belirten Sabancı, bunun en güzel örneğini resmi açılışını geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri Altunizade Dijital Kampüsü’nün oluşturduğunu belirtti.

Sabancı, salgın öncesi başlayan kampüsün yapımının salgının öğrettikleri ile örnek teknolojik yatırımlar yapılarak bugüne ulaştığının altını çizerek, şunları aktardı:

"Sahip olduğu teknolojik altyapıyla dünyada az sayıda örneği bulunan ve Türkiye’de bir ilk olan dijital kampüsümüz profesyonel yüksek lisans programlarımıza da ev sahipliği yaptığı için çok mutluyum. Sabancı Üniversitesi olarak her zaman birlikte yaratmak ve geliştirmenin gücüne inandık. Bu doğrultuda hem akademi hem de iş dünyasında benim de çok değerli bulduğum başarı üçgeni modelini oluşturmaya öncelik verdik. Üniversitemizde hayata geçirdiğimiz özel sektör, kamu ve akademiden oluşan bu başarı üçgenine ve bunun da hepinize çok katkı sağladığına inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktada gerek dünya standartlarında verdiğimiz eğitim gerek özel sektörle hayata geçirdiğimiz önemli iş birlikleri ve gerekse de kamu kurumları ile gerçekleştirdiğimiz projelerle bu başarı üçgenini en iyi şekilde uyguluyoruz.”

- Türkiye’den ilk 100’e giren tek üniversite

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici de Altunizade Dijital Kampüsü’nü en son teknolojilerle donatılmış bir eğitim üssü olarak konumladıklarını belirterek, "Hy-Flex olarak nitelendirdiğimiz, yani hybrid (hibrit) ve flexible (esnek) kelimelerinin birleşiminden oluşan ve dijital teknolojilerin eğitim alanındaki kullanımını bir üst düzeye çıkaran bu kampüsümüz, şehrin merkezindeki yeni adresimiz olması açısından da bizleri heyecanlandırıyor. Sabancı Üniversitesi olarak en güçlü ve iddialı olduğumuz alanlardan biri olan dijital teknolojiler ve bilgisayar bilimlerini, eğitim alanındaki köklü deneyimimizle birleştirerek, bu alanda öncülük yapmaya devam edeceğiz. Dijital Kampüs, bize aynı zamanda sanayi partnerlerimizle de birlikte çalışmak ve yeni uygulamalar geliştirmek için ideal bir ortam sağlayıp, üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirecek bir buluşma noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi’nde profesyonellere yönelik yüksek lisans programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermek ve profesyonellerin kariyerlerinde yeni ufuklar açmak üzere tasarlandığını belirten Leblebici, "Uygulamaya dönük, proje odaklı hem mühendislik hem de yönetim bilimleri alanlarında sunduğumuz bu programların akademi-sanayi yakınlığı açısından da önemli bir değer yarattığına inanıyoruz. Tüm bu titiz çalışmalarımız sonucundadır ki profesyonel yüksek lisans programlarımız uluslararası başarı sıralamalarında yer alarak bizleri gururlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde QS World Ranking Executive MBA derecelendirmesinde dünyanın en iyi programları arasında gösterilmemiz ve bu alanda Türkiye’den ilk 100’e giren tek üniversite olmamız bunun en yeni örneği." bilgisini verdi.

Açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları arasında Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Siber Güvenlik, Veri Analitiği, Finans, Yönetim, Profesyoneller İçin Yönetim, Yöneticiler İçin Yönetim (Executive MBA) yer alıyor.



- "Ben de sizin gibi bu eğitimi alanlardan biriyim"



Mezuniyet töreninin konuk konuşmacısı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ise kendisinin de Sabancı Üniversitesi’nde Profesyonel Yüksek Lisans eğitimi aldığını vurgulayarak, “Ben de bu programın ilk mezunlarından biriyim. Burada öğrendiklerimin iş hayatıma büyük katkısı olduğunu öncelikle söylemek isterim." açıklamasında bulundu.

Başarı kavramının günümüzde çok değiştiğinin altını çizen Cenk Alper, “Başarılı olmak demek artık şirketlerimizin en yüksek kârı elde etmesini sağlamak demek değil. Bunu yaparken artık neleri feda ettiğimiz ya da çevremize ne kattığımız en önemli başarı kriterleri arasında yer alıyor. Çevremizdeki tüm seslere kulak vermeliyiz. Daha çok ‘dinlemeliyiz’ ve ‘uygulamalıyız.’ Ancak bu şekilde daha ileri gidebilir, çağa ayak uydurabiliriz. Ego ve kastlardan uzak bir liderlik anlayışı ile işlerimizi yöneterek kolektif bir ruh yaratabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Mezunlara bugünden sonra hayatın önlerine çıkaracağı farklı fırsatları değerlendirirken sürdürülebilir olanları tercih etmeleri önerisinde bulunan Alper, şunları aktardı:

“Ne yapacak olursanız olun lütfen önce dünyamızı ve gelecek nesilleri düşünerek hareket edin. Tercihleriniz hep ‘sürdürülebilir’ olsun. İş ve özel hayatımızda önümüzdeki dönemin tek ama tek bir teması var. O da sürdürülebilirlik. Doğa, toplum ve üretim için sürdürülebilirlik. Yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak bizim elimizde ve bizim görevimiz. Bu sorumluluğu gelecek nesillere bırakmak gibi bir lüksümüz yok. İşlerimizi sadece finansal kriterlerle değerlendirme dönemi kapandı. Artık müşterilerimiz de yatırımcılarımız da finansal göstergeler kadar çevresel, sosyal ve yönetim performansı açısından da şirketlere karne veriyor ve hatta bazen bu sebeple sınıfta bırakabiliyor. İklim acil durumunu ve kaynaklarımızın sonsuz olmadığını fark etmemiz ve acil önlem almamız gerekiyor. Hepimizin elimizi taşın altına koyması gerekiyor."