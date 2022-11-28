Rusya’daki Shiveluch Yanardağı yeniden harekete geçti

Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’ndaki Shiveluch Yanardağı’nda yeniden hareketlilik başlarken ,yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürtmeye başladı.

Rusya’nın en aktif yanardağları arasında bulunan Kamçatka Adası’ndaki Shiveluch Yanardağı geçtiğimiz hafta içi yeniden harekete geçti. Ara ara patlamaların meydana geldiği bazen de çekilmelerin olduğu yanardağda başlayan hareketliliğin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yanardağın bölge için bir tehlike oluşturmadığını ancak turistlerin ve sivillerin yanardağa 15 kilometreden fazla yaklaşmaması gerektiğini duyurdu. Yanardağda patlamalar nedeniyle lavlar önceki yataklardan yine akışa geçerken, 2019 yılında 4 bin 500 metreye kadar yükselen lavların bu kez 6 bin metreye kadar yükseldiği öğrenildi. Kamçatka Adası’nın tüm noktalarından yanardağ patlamalarının izleri görülürken, Kamçatka Adası’nın idari yönetimi de tüm önlemlerin alındığını ancak söz konusu patlamaların canlı yaşamını etkileyecek boyutta olmadığını belirtti.

Başkent Moskova’nın yaklaşık 6 bin 600 kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu’na uzanan yarımada, yaklaşık 30 aktif yanardağ ile dünyanın en yoğun jeotermal faaliyet alanlarından biri olarak biliniyor.