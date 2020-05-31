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Rusya’da Covid-19 vaka sayısı 400 bini geçti, ölü sayısı 5 bine yaklaştı

RUSYA’DA YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININDA SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 9 BİN 268 ARTARAK 405 BİN 843’E, ÖLÜ SAYISI İSE 138 ARTARAK 4 BİN 693'E YÜKSELDİ.

Rusya’da Covid-19 vaka sayısı 400 bini geçti, ölü sayısı 5 bine yaklaştı

RUSYA’DA YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININDA SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 9 BİN 268 ARTARAK 405 BİN 843’E, ÖLÜ SAYISI İSE 138 ARTARAK 4 BİN 693'E YÜKSELDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:18
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Rusya’da Covid-19 vaka sayısı 400 bini geçti, ölü sayısı 5 bine yaklaştı

Rusya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı 9 bin 268 artarak 405 bin 843’e, ölü sayısı ise 138 artarak 4 bin 693’e yükseldi.

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik istatistikleri paylaştı. Açıklamaya göre Rusya’da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 4 bin 693’e yükseldi. Vaka sayısı ise 9 bin 268 artarak 405 bin 843’e ulaştı. Ülke genelinde virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 171 bin 883 olarak açıklandı. Ülkede salgının merkez üssü Moskova’da toplam vaka sayısı 180 bin 791’e, can kaybı 2 bin 477’ye yükseldi, 80 bin 179 kişi de korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Vaka sayısı yeniden 9 binin üzerine çıktı

Rusya’da 30 Mayıs’ta 8 bin 952 vaka ve 181 can kaybı, 29 Mayıs’ta 8 bin 572 vaka ve 232 can kaybı, 28 Mayıs’ta 8 bin 371 vaka sayısı ve 174 can kaybı, 27 Mayıs’ta ise 8 bin 338 vaka sayısı ve 161 can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede son 5 günde 43 bin 501 yeni vaka ve 886 ölüm kaydedildi. Ülke genelinde yapılan test sayısı ise 10 milyon 600 bini aştı.

Rusya vaka sayısında ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada 3. sırada yer alıyor.

Rusya’da ilk olarak Ocak ayının sonunda 2 Çin vatandaşında tespit edilen korona virüs nedeniyle ülke genelinde marketler ve eczaneler hariç tüm eğlence merkezleri, spor salonları, kafeler, restoranlar ve mağazalar kapatılmış, bazı bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti. Rusya, vaka sayısında ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada 3. sırada yer alıyor.

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