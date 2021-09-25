banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!

Reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı

Bilecik’te zabıta ekipleri, bir süpermarkete yaptığı denetimde 4 üründe reyon ile kasa fiyatı farklı olduğunu tespit edince, cezai işlem uyguladı.

Genel 25.09.2021, 19:37
Reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı

Bilecik’te zabıta ekipleri, bir süpermarkete yaptığı denetimde 4 üründe reyon ile kasa fiyatı farklı olduğunu tespit edince, cezai işlem uyguladı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir markete denetime gitti. Buradaki ürünleri inceleyen ekipler 4 üründe reyon ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit etti. Fiyatlarda 50 kuruş ile 2 lira 25 kuruş arasında fark bulunan 4 ürüne etiket başı 427 TL cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri vatandaşları reyon fiyatı ile kasa fişlerini takip konusunda uyarılarda bulunurken, bu tür farklılık gösteren iş yerlerine birinci ceza sonrası işyeri kapatmaya kadar giden cezalar uygulandığı belirtildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0