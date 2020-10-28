Rektörlerden Fransız dergisine tepki: “Paçavra”

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) rektörleri, İslam dinine hakaret içerikli karikatürüyle tepki çeken ve bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Fransız Charlie Hebdo dergisini "paçavra" olarak niteledi.

Yapılan açıklamada, “2006 yılında Kutlu Nebimiz Hz. Muhammed (SAS) ile ilgili ağır hakaret ve tahrik içeren sözde karikatürleri yayımlayarak gerçek yüzünü gösteren ve bu pervasızlığını zaman zaman tekrarlayan Fransız paçavrası Charlie Hebdo, bu sefer de Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında dünyayı istedikleri gibi yönetmeye çalışan egemen güçlere “Dünya Beşten Büyüktür” nidasıyla açıkça karşı duran mazlumların ve mağdurların gür sesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştır. Şüphesiz ki fikir özgürlüğüne sığınılarak yapılan ahlak ve edepten yoksun bu tür yayınların amacı insanlık ailesi arasında ayrımcılık çıkarmak, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmektir. Öte yandan sözde çoğulculuğun ve insan haklarının bayraktarlığına soyunan Batı dünyasının son zamanlarda geldiği noktanın insanların inançlarına, kutsallarına ve kişilik haklarına saldırı olması da oldukça düşündürücüdür. Bu bağlamda ifade özgürlüğü söylemini her fırsatta din, inanç ve değer düşmanlığına dönüştürerek hiçbir inanca, kutsala ve değere saygısı olmadığını tescilleyen Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Açıklamaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu imza attı.