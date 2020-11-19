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Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, internet üzerinden yaptığı konuşma sırasında öksürük krizine girince ülkede gündem oldu.

Genel 19.11.2020, 19:37
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Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, internet üzerinden yaptığı konuşma sırasında öksürük krizine girince ülkede gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet yetkilileriyle internet üzerinden gerçekleştirdiği toplantı esnasında öksürük krizine girdi. Canlı yayında öksürük krizine yakalanan Rus lider, saniyeler sonra krizi atlattı ancak düştüğü zor durum kameralara yansıyınca sosyal medyada gündem olmaktan kurtulamadı.

Putin korona virüse mi yakalandı?

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin hemen ardından herkesin aklına aynı soru geldi. Putin korona virüse mi yakalandı? Görüntülerin gündem olmasının ardından Kremlin Sarayı açıklama yapmak zorunda kaldı. Putin’in sağlığının gayet iyi olduğu ve korona virüse yakalanmadığı bildirildi.

Öte yandan Rusya tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 610 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 463 kişi ise yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

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