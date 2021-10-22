PTT, 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Türkiye'deki toplam somut kültürel mirasın yaklaşık yüzde 11'inin Fatih sınırları içerisinde. Bölgemizdeki tüm vakıf eserlerinin, kurulduğu amaç doğrultusunda kullanılması gerekir anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

PTT'nin 181. yıl kuruluş yıl dönümü kutlaması ve 'Sirkeci Büyük Postane Binası Dış Cephelerine Tuğra ve Aramaların Konumlandırılması' töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Turan konuşmasında PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı, kurumun Türkiye için öneminden bahsetti.

Türkiye'deki toplam somut kültürel mirasın yaklaşık yüzde 11'inin Fatih sınırları içerisinde olduğunu bildiren Turan, şunları söyledi:

"11 binin üzerinde kültürel mirası ilgilendiren binamız var. Milletimiz açısından yeri doldurulamaz bir yer burası. 1453'ten bugüne bizim devlet geleneğimiz, bizim tarihimiz açısından çok kıymetli. İnsanlık tarihi açısından da kıymetli eserlerin olduğu bir yer burası. Burası aynı zamanda bir vakıf şehri, ecdadımız burayı nakış nakış işlemiş. Bizde bölgemizdeki tüm vakıf eserlerinin, kurulduğu amaç doğrultusunda kullanılması gerekir anlayışıyla hareket ediyoruz."





-" Kurumumuzla özdeşleşmiş bu özel yapı bugün tarihi silüetine tekrar kavuşuyor"





PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Sultan II. Abdulhamid’in talimatıyla 1905 yılında yapılmaya başlanan ve 1909 yılında Sultan V. Mehmet Reşat devrinde tamamlanarak kurumun mülkiyetine devredilen Sirkeci Büyük Postane binasının Türkiye'nin en büyük ve etkileyici yapılarından biri olduğunu belirterek, Sirkeci Büyük Postane binasının mülkiyetini gururla taşıyıp, bu yapıyı inşa ediliş amacına uygun şekilde, tarihe ve kültüre duydukları derin saygı ve özenle kullandıklarını anlattı.

Yakın zaman önce, tarihine yakışır bir titizlikle Büyük Postane'nin dış restorasyonunu tamamladıklarını ve binayı daha da güçlendirdiklerini bildiren Gülten, şunları kaydetti:

"Binamızın iç restorasyonu da aslına uygun bir biçimde sürdürülüyor. Restorasyon çalışmaları esnasında binamızda yer alan her biri adeta sanat eseri değerindeki mobilya ve tabloları üst düzey hassasiyet göstererek koruyoruz. İç alandaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Sirkeci Büyük Postanemiz, yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bir kısmı müze olarak hizmet veren, Kurumumuzla özdeşleşmiş bu özel yapı bugün tarihi siluetine tekrar kavuşuyor.

Bu silüeti kendine özgü ve çok daha değerli kılan tuğraların, tarihimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Her biri devrin büyük sanatkarları tarafından çekilmiş tuğralar, kıymeti yüksek belgelerin üstüne ve binaların dış cephelerine bir hükümdarlık nişanı olarak yerleştirilirdi. Bu anlamda yıllar önce kaldırılan Sultan II. Abdülhamid Han ve Sultan V. Mehmet Reşat’a ait tuğra ve armaları ait oldukları yere yeniden konumlandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. PTT’nin 181. yılı vesilesiyle attığımız bu adımla adeta tarihimizi selamlıyor ve bu güzel binayı bize miras bırakan ecdadımıza vefamızı ifade ediyoruz."



Gülten, kuruldukları günden bu yana haberleşme ve iletişim alanlarında birçok yeniliği Türkiye'ye getirdiklerini dile getirerek, PTT ailesinin 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.























