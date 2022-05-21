banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer: “Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz”

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen, Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından uğradığı soykırım “Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 158’inci Yılı Anma Programı” Yenikapı’da yapıldı. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer, “Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Genel 21.05.2022, 18:57
Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer: “Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz”

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen, Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından uğradığı soykırım “Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 158’inci Yılı Anma Programı” Yenikapı’da yapıldı. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer, “Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Çarlık Rusya’sının Çerkesler üzerinde yaptığı soykırımın 158’inci yılı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılan sergi ve anma programı ile gerçekleştirildi. Programa İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, davetliler ve Çerkes vatandaşlar katıldı.

“Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz”

Soykırımın tanınmasını isteyen Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer, “Çerkesler 101 yıl süren büyük bir savaştan sonra dünyanın pek çok ülkesine başta Anadolu’ya sürüldüler. Anavatanlarında yaşayan halkın yüzde 90’ı anavatanlarını bir şekilde terk etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla biz bugün her bir yandan acımızı yaşamak hem de bir yandan bu acının bu halka getirdiği hakkı haykırmak üzere buradayız. Rusya Federasyonu’nun sürgün ve soykırım nedeniyle Çerkeslere maruz gördüğü bu davranışın etkilerinin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

“Soykırım ve sürgün, hukuki ve siyasi bir durumdur”

Soykırımın hukuki bir durum olduğunu söyleyen Dinçer, “Soykırım ve sürgün, hukuki ve siyasi bir durumdur. Gerekse Türkiye’deki gerekse dünyadaki hukukçular, devlet adamları Çerkeslerin başına gelen bu büyük olayın aslında bir soykırım ve hukuki bir süreç olduğunun farkında olmalı ve bununla ilgili adım atmalılar. Atılacak en önemli adım bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden de beklentimizdir Çerkes Soykırım ve Sürgününün tanınmasıdır. En önemli talebimiz şu an budur” şeklinde konuştu.

“Bir an önce derhal Ukrayna’daki savaş durdurulmalıdır”

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olan tutumunu eleştiren Dinçer, “Dünyada küçük halkları, emperyal devletlerin birbirleri ile olan mücadeleleri her zaman acılara sürüklemişlerdir. Bugünde Ukrayna Halkını özgürlük ve bağımsızlığını elinden almak anlamında sürekli bir kıyıma sürükleyen, bir savaşı başlatan yine emperyal devletler. Bu manada hiçbir savaşın bir tarafın bir tarafı tutmadan şunu söylüyoruz. Bir an önce derhal Ukrayna’daki savaş durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Program sergi ve dans oyunları gösterisi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 70
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 38 58
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Bursaspor 36 44
17. Kocaelispor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık