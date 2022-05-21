Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen, Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından uğradığı soykırım “Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 158’inci Yılı Anma Programı” Yenikapı’da yapıldı. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer, “Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Çarlık Rusya’sının Çerkesler üzerinde yaptığı soykırımın 158’inci yılı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılan sergi ve anma programı ile gerçekleştirildi. Programa İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, davetliler ve Çerkes vatandaşlar katıldı.

“Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz”

Soykırımın tanınmasını isteyen Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer, “Çerkesler 101 yıl süren büyük bir savaştan sonra dünyanın pek çok ülkesine başta Anadolu’ya sürüldüler. Anavatanlarında yaşayan halkın yüzde 90’ı anavatanlarını bir şekilde terk etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla biz bugün her bir yandan acımızı yaşamak hem de bir yandan bu acının bu halka getirdiği hakkı haykırmak üzere buradayız. Rusya Federasyonu’nun sürgün ve soykırım nedeniyle Çerkeslere maruz gördüğü bu davranışın etkilerinin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

“Soykırım ve sürgün, hukuki ve siyasi bir durumdur”

Soykırımın hukuki bir durum olduğunu söyleyen Dinçer, “Soykırım ve sürgün, hukuki ve siyasi bir durumdur. Gerekse Türkiye’deki gerekse dünyadaki hukukçular, devlet adamları Çerkeslerin başına gelen bu büyük olayın aslında bir soykırım ve hukuki bir süreç olduğunun farkında olmalı ve bununla ilgili adım atmalılar. Atılacak en önemli adım bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden de beklentimizdir Çerkes Soykırım ve Sürgününün tanınmasıdır. En önemli talebimiz şu an budur” şeklinde konuştu.

“Bir an önce derhal Ukrayna’daki savaş durdurulmalıdır”

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olan tutumunu eleştiren Dinçer, “Dünyada küçük halkları, emperyal devletlerin birbirleri ile olan mücadeleleri her zaman acılara sürüklemişlerdir. Bugünde Ukrayna Halkını özgürlük ve bağımsızlığını elinden almak anlamında sürekli bir kıyıma sürükleyen, bir savaşı başlatan yine emperyal devletler. Bu manada hiçbir savaşın bir tarafın bir tarafı tutmadan şunu söylüyoruz. Bir an önce derhal Ukrayna’daki savaş durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Program sergi ve dans oyunları gösterisi ile sona erdi.