banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Yemeksepeti'ne milyonluk ceza!
Yemeksepeti'ne milyonluk ceza!
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti

Polisten çadırda yaşayan vatandaşlara Ramazan kolisi

Adana Emniyet Müdürlüğü, çadırda yaşayan 40 aileye Ramazan ayı öncesi gıda yardımında bulundu.

Genel 11.04.2021, 09:57
4
Polisten çadırda yaşayan vatandaşlara Ramazan kolisi

Adana Emniyet Müdürlüğü, çadırda yaşayan 40 aileye Ramazan ayı öncesi gıda yardımında bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümünde Ramazan öncesi çadırda yaşayan 40 aileye gıda yardımında bulunulması talimatını verdi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çadırlara giderek vatandaşlara kolileri tek tek teslim etti. Kahramanmaraş’tan Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’ne gelerek sulama kanalı kenarında çadır kuran vatandaşlar, polisin gıda yardımıyla mutlu oldu. Polislere teşekkür eden vatandaşlar, “Polislerimiz hem bizi, hem malımızı korumakla kalmıyor aynı zamanda maddi ve manevi olarak da yanımızda oluyorlar. Bundan önce de bize birçok kez yardımda bulundular. Ramazan ayı öncesi bu yardım bizim için çok anlamlı oldu” dediler.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı az bulutlu