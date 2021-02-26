Pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Koronavirüs’ün bulaş hızı yüksek olan Balıkesir’de tedbirler artırıldı. Balıkesir’in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetim ve kontrollerini artırarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edremit Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele için yayınladığı genelge kapsamında ilçe genelinde kurulan semt pazarlarını denetleyerek vatandaşları uyarıyor. Pazar esnafına eldiven ve maske takmadan satış yapmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, vatandaşların semt pazarlarına maskesiz girişlerine izin vermiyor.

Pazarın giriş ve çıkışlarına ateş ölçümleri yapılıyor. Ayrıca yerleştirilen dezenfekte noktalarıyla, vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

Ekipler, hem pazarcı esnafın hem de vatandaşların sağlığı için tezgâhların genelge ile belirtilen aralıklarla kurulması, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmaması, süt ve süt ürünlerinin elle temasını kesmek için paketlenmesi, para ile temasta mutlaka eldiven kullanılması, satış esnasında çıkan çöplerin çöp poşetine konularak tezgâhların altında toplanması için uyarılarda ve denetimlerde bulunuyor.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Sözer, “İlçemiz genelinde ki tüm pazar yerlerinde zabıta ekiplerimiz tarafından pandemi kuralarına esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın uyması için gerekli uyarılar devamlı olarak yapılmaktadır. Pazar giriş ve çıkışlarında ateş ölçümleri ve dezenfektan konusunda ekiplerimiz denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. Halkımızın gösterdiği ilgi ve hassasiyete teşekkür ederiz. Lütfen kurallara uymaya devam edelim “dedi.