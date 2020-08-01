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-Paraşütlü Arama Kurtarma Timinin astsubayları ilk atlayışını gerçekleştirdi
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE BAĞLI PARAŞÜTLÜ ARAMA KURTARMA (PAK) TİMİNDE GÖREV ALACAK SAĞLIK SINIFI ASTSUBAYLAR, DENİZE PARAŞÜT ATLAYIŞI İCRA ETTİ.
Genel 01.08.2020, 11:14
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Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Paraşütlü Arama Kurtarma (PAK) Timinde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, denize paraşüt atlayışı icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Paraşütlü Arama Kurtarma (PAK) Timinde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 06-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında SAT Eğitim Merkezi Komutanlığında Statik Paraşüt Kursundan başarıyla mezun oldu. Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı icra edildi” denildi.
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