-Paraşütlü Arama Kurtarma Timinin astsubayları ilk atlayışını gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Paraşütlü Arama Kurtarma (PAK) Timinde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, denize paraşüt atlayışı icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Paraşütlü Arama Kurtarma (PAK) Timinde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 06-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında SAT Eğitim Merkezi Komutanlığında Statik Paraşüt Kursundan başarıyla mezun oldu. Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı icra edildi” denildi.