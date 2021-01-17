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Palau Bandıralı geminin batma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bartın’ın İnkumu beldesi açıklarında fırtınadan dolayı batan Palau bandıralı geminin batma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Fırtınadan dolayı açıkta demirleyen bir başka gemi mürettebatı tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, geminin orta kısmından itibaren su alarak batmaya başladığı görülüyor.

Genel 17.01.2021, 20:38
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Palau Bandıralı geminin batma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bartın’ın İnkumu beldesi açıklarında fırtınadan dolayı batan Palau bandıralı geminin batma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Fırtınadan dolayı açıkta demirleyen bir başka gemi mürettebatı tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, geminin orta kısmından itibaren su alarak batmaya başladığı görülüyor.

Bartın açıklarında Palau bandıralı kuru yük gemisi kazasından kurtarılan 1’i Rus, 5’i Ukrayna vatandaşı toplam 6 kişinin Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam ederken, diğer 6 mürettebatın da isimleri belirlendi. Gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), ikinci kaptan Ukrayna uyruklu Rustam Kazimov (32), mürettebatlar Ukrayna uyruklu Anatoliy Savostin (27), Seriy Sibilyev (60), Andrii Melenychenko(25) ve Vladyslav Ostapenko (22) olduğu belirlendi. Denizde mürettebata ait iki ceset tespit edilirken, hava koşulları nedeniyle bot yanaşamadığından alınamadı. Bir mürettebatın ise kayalıklarda cesedi karaya çıkarılarak morga kaldırıldı. Cesedi bulunan 1 mürettebatın kimliğinin yapılacak çalışma sonrası tespit edileceği ifade edilirken, kayıp diğer 3 mürettebattan ise bir ize rastlanmadı.

Öte yandan Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Palau bandıralı kuru yük gemisinin İnkumu açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batması sonucu gemide bulunan 12 mürettebattan altısının sağ olarak kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındığı, 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve TCG Fatih Fırkateyni ekiplerince aralıksız karadan ve denizden devam etmektedir. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına ait helikopter ile TCG Fatih Fırkateyni’ndeki helikopterler kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına şimdilik katılamamaktadırlar. Hava koşullarının düzelmesine müteakip havadan da arama kurtarma çalışmalarına devam edilecektir." denildi.
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