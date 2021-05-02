banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

(Özel) Uludağ yolunda devasa domuz şok etti

Uludağ yolunda ölü olarak bulunan devasa domuz görenleri şok etti. ’Dom dom’ kurşunu ile vurulduğu tahmin edilen domuz, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından karayolundan kaldırıldı.

Genel 02.05.2021, 10:18
6
(Özel) Uludağ yolunda devasa domuz şok etti

Uludağ yolunda ölü olarak bulunan devasa domuz görenleri şok etti. ’Dom dom’ kurşunu ile vurulduğu tahmin edilen domuz, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından karayolundan kaldırıldı.

Uludağ yolunda bulunan domuz, görenleri hayret düşürdü. Ormanda aç kalan domuz, yiyecek bulmak için kent merkezine doğru indi. Dağ yolu Alacahırka Kireç Ocakları mevkisinde vatandaşlar tarafından dom dom kurşunu ile vurulduğu tahmin edilen domuz yolun karşısına geçmek isterken yığılıp kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Osmangazi Belediye ekipleri, domuz leşini alarak yem için hayvanlara götürdü.
Yorumlar (0)
24°
açık