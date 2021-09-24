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(ÖZEL) Tramvayda sevimli yolcu

İstanbul’da etkili olan yağışlı havadan kaçmak isteyen köpek tramvaya binerek yolculuk yaptı. Vatandaşlar koltukta yatan köpeği severken, sevimli yolcunun o anları da kayda alındı.

Genel 24.09.2021, 09:27
(ÖZEL) Tramvayda sevimli yolcu

İstanbul’da etkili olan yağışlı havadan kaçmak isteyen köpek tramvaya binerek yolculuk yaptı. Vatandaşlar koltukta yatan köpeği severken, sevimli yolcunun o anları da kayda alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında İstanbul’da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış etkili olmuştu. Olumsuz hava koşulundan kurtulmak isteyen köpek kendisini ilk önce tramvay durağına attı, daha sonra da gelen ilk tramvaya binerek insanlarla birlikte yolculuk yaptı. Sevimli köpeği tramvay koltuğunda gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.

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