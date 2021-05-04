(ÖZEL)- Otizmli Fatma’nın tek hayali “Gripin” ile sahneye çıkmak

Küçük yaşlardan beri müzik aletlerine ilgisi olan 11 yaşındaki otizmli Fatma Sümeyye Şimşir, hiçbir eğitim almadan bateri çalmayı öğrendi. Yüzde 90 otizmli müzik dehası Şimşir’in, en büyük hayali ise Gripin ile sahneye çıkmak.

Annesinin ve eğitmenlerinin çabasıyla engelleri yıkarak müzik yeteneği ortaya çıkarılan 11 yaşındaki otizmli Fatma Sümeyye Şimşir, hiçbir eğitim almadan bateri çalmayı öğrendi. Bir buçuk yaşında otizm teşhisi konulan Şimşir’in, küçük yaşlarda evdeki çatal, kaşıklarla ritim tuttuğunu gören annesi ise kızının yeteneğini farkedip ona bir batari aldı. İlk önce Küçükçekmece Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan Fatma, ardından özel eğitim almaya başladı. Müziğe olan yatkınlığı gören müzik öğretmeleri de Sümeyye’nin başka müzik aletleri çalmasına yardımcı oluyor. Yüzde 90 otizmli olan ve bateri gösterisi ile herkesi kendine hayran bırakan Fatma Sümeyye’nin en büyük hayali ise Gripin ile sahneye çıkmak.

“Fatma Gripin hayranı onların şarkılarını çok seviyor ve en büyük hayalide Gripin ile çalmak”

Batariyi Zafer Doğulu’nun hediye ettiğini belirten Bengü Yıldırımer “Müzik ile otizm iç içe özellikle otizmli öğrencilerimizin duygularını ifade edebilmeleri için müzik en güzel araç. Biz müzikle ve onlarla bir bağlantı kuruyoruz ve onların iç dünyalarına ulaşabiliyoruz. Özellikle ritim duygularının gelişmesi için, aileleriyle birlikte onların performanslarını izlemek bizim için mutluluk verici. Yeteneği çok ön plandaydı annesi zaten onu küçük yaşlarda keşfetmişti, içinde bir müzik duygusu olduğunu anlamıştı. Onunla konuştuğumuz da bunun geliştirilebileceğini belirledik ve ritme yöneldi piyano da çalmaya başladı bir süre sonra, çok yetenekli bir öğrencimiz. Fatma’da özellikle ritimde ondaki gelişmeleri izlemeye başladığımızda müziği çok güzel duyduğunu ve yeteneğinin çok ön planda olduğunu gördüm. Notalarla çok güzel de bir ilişkisi var. Performansını her izlediğimizde çok heyecanlanıyoruz ve onu nerelerde görebiliriz diye hayal kuruyoruz. Çünkü ritimde, müzikte ve notalarda kaybolan bir çocuk. Burada kalması gerçekten çok üzücü destek olmaları bizim için çok önemli. Bu desteklerden en önemlileri de güzel sanatlar liselerine ve konservatuara gidebilmeleri olurdu. Ya da değerli sanatçılarımızın onlarla sahneye çıkması da çok büyük destek olurdu. Fatma Gripin hayranı onların şarkılarını çok seviyor. En büyük hayalide Gripin ile çalmak” diye konuştu.

“Sanatçılarımıza sesleniyorum buradan bizim çocuklarımız ile de sahneye çıksınlar”

3-4 yaşlarında evde çatallarla ritim tuttuğunu söyleyen annesi Emine Şimşir, “Ağladığı zaman bile şarkı söyleyen bir çocuk. Baktım müzikle iç içe, daha sonra 5 yaşlarında okul eğitimine başladık. Orada müzik hocası piyona çalarken fark etmiş. Sonra bateri çalarken de hocamız bana video atıyordu. Bende Fatma’yı bir bateri hocasına götürdüm. İlk o baktığı zaman ben bunu eğitemem çünkü kendini eğitmiş ve kendisi çalabiliyor dedi. Müzik ve ritimlere uyum sağladığını fark ettim bütün müzikleri çalabiliyor. Ben eve ona materyal ve elektronik bateri aldım. Bu çocuklarımızın her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Sadece 2 Nisan’da değil bizi başka zamanda fark edip görsünler. Bu çocuklarımız sahnelerde, başka yerlerde başka yeteneklerle yer alsınlar. Mesela resim üstünde yetenekli çocuklarımız var. Fatma bateri çalmada çok güzel bir çocuk. Bunu gördükleri zaman biz bunlarla çalışamayız deyip geri döndüğüm zamanları da hatırlıyorum. Bize bir şans versinler. Sanatçılarımıza sesleniyorum buradan bizim çocuklarımız ile de sahneye çıksınlar” ifadelerini kullandı.