banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Kapanan şirketler azalırken, yeni kurulanlar arttı
Kapanan şirketler azalırken, yeni kurulanlar arttı
Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine 2 yeğeninden itiraz
Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine 2 yeğeninden itiraz
Fırtına ve soğuk hava balık fiyatlarını uçurdu
Fırtına ve soğuk hava balık fiyatlarını uçurdu
Çıplak vatandaştan polise teşekkür öpücüğü
Çıplak vatandaştan polise teşekkür öpücüğü
banner448

Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan satılıyor

Kocaeli’de özel olarak hazırlanan ve kavanozu 250 TL’den satılan kış macununa olan talepte, etkili olan soğuk havalar nedeniyle patlama yaşandı.

Genel 19.02.2021, 09:46 19.02.2021, 10:24
1
Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan satılıyor
Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan satılıyor
Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan satılıyor

Kocaeli’de özel olarak hazırlanan ve kavanozu 250 TL’den satılan kış macununa olan talepte, etkili olan soğuk havalar nedeniyle patlama yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının hızla yayılması ve Marmara Bölgesi’nin soğuk havaların etkisi altına girmesiyle birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı. Bir çok faydalı ürünün karışımından oluşan kış macununun satışları ise adeta patladı. İçerisinde saf bal, andız pekmezi, taze toz zencefil, toz zerdeçal, zahter, keten tohumu, toz tarçın, çörekotu tozu, saf salep, arı sütü ve damla sakızı gibi doğal ürünleri barındıran şifa deposu kış macunu, aktarlar tarafından özel olarak hazırlanıyor. 450 gramlık kavanozların içerisinde 250 liraya satılan kış macunu, fiyatının yüksek olmasına rağmen bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşlardan yoğun bir talep görüyor. Aktarlar ise, çoğu zaman bu taleplere yetişebilmekte güçlük çekiyor.

“Herkese önerdiğimiz bir macun bu”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde diğer ürünler gibi kış macunu da üreterek vatandaşların talebini karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Malum kış aylarındayız. Bir de bu sene ekstra korona virüsümüz var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir çok ürünler geliyor, bizlere de soruyor müşterilerimiz. Bizim her sene hazırladığımız gibi bu sene de yeni bir kış macunumuz var. Herkese önerdiğimiz bir macun bu. İçeriğinde çok güzel ürünlerimiz var. Zencefilden zerdeçala, tarçından kekiğe, çörek otu yağına kadar bağışıklık sistemini güçlendiren bir çok ürünle hazırladığımız bir karışım. Herkese tavsiye ederim bu soğuk havalarda. Malum kış ve ciddi bir kar bekleniyor İstanbul ve Marmara bölgesinde. Hepimizin kullanması gereken, bağışıklık ve vücut direncimizi artıracak, ısımızı artıracak en güzel macunlardan bir tanesi. Faydaları ilk olarak vücudu ısıtıyor, bu soğuk havalarda en güzel özelliği vücut ısımızı artırması. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi, kan temizlemesi, yani karaciğer ve akciğerden kan temizleme özelliği var. Bunların yanında da öksürük, bronşit, astım gibi tüm hastalıklara fayda eden ürünler. Çünkü içerisinde bir iki karışım değil, saf arı süründen tutun zencefilden tarçına kadar bütün ürünlerin karışımından yapılan, zararsız bitkilerin karıştırılmasıyla yapılan bir macun. Bir de bal ve andız pekmeziyle yapılıyor bunlar. Balın zaten etkilerini konuşmamıza gerek yok, hemen hemen tüm dünya biliyor balın nelere fayda ettiğini. Andız pekmezi de aynı şekilde. Korona virüsten bile korunmak için bunları herkes kullanıyor” dedi.

“Virüs olduğu için ciddi bir patlama yaşandı”

Bu tarz doğal ürünlere yıllardır talebin çok fazla olduğunu dile getiren Mindivanlı, “Ama bu sene virüs olduğu için ciddi bir patlama yaşandı. Çünkü herkesin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için bir ürün alması gerekiyor. Hepsinin karışımı olunca bu tarz macunlara, bu tarz çaylara yöneliyor. Ama bizim macunumuza talep çok fazla. Eminim bütün Türkiye’deki aktarcılara gidip kış macunu hazırlattırıyorlardır. Biz macunumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Bir veya yarım kiloluk saf balın içerisine ve andız pekmezinin içerisine tek tek hepsinin öğütülmüş toz hallerinden, öte yandan taze zencefillerimizi katarak, hepsini ezerek karışımımızı yapıp günde sabah, akşam, öğle, akşam birer tatlı kaşığı olarak müşterilerimize öneriyoruz” diye konuştu

“Fiyatına rağmen talebimiz çok güzel

Bu karışımı 450 gramlık şişelerde hazırladıklarını ve 250 liradan sattıklarını kaydeden Mindivanlı, “Zaten saf arı sütünün bile kilosu 2 bin liradan başlıyor. Bu sene bitkiler de her şey çok zamlandığı için ve hep ithal geldiği için fiyatlar pahalı. Fakat buna rağmen talebimiz çok güzel. Çünkü herkes artık etkilerine inandığı ürünleri kullandığı için, bitkilerin de etkilerine inandığımız için etkileri çok fazla. Memnunuz bu talepten” şeklinde konuştu.

“Sürekli doğal şeyler kullanıyorum”

Kış mevsimi içerisinde kendisini kırgın hissettiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için aktara geldiğini aktaran Elif Erten ise, “Onlara bana ne önerebileceklerini sordum. Onlar da kış macununu önerdiler. Bağışıklık sistemini güçlendireceğine inanıyorum. Zaten sürekli doğal şeyler kullanıyorum. Ürünün fiyatı biraz yüksek geldi ama iyi olursa neden alınmasın? Deneyeceğim, bence tadı da çok güzeldir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16