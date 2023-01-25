(Özel) Felç olan ayı, tedaviyle ayağa kalktı

Bursa’daki Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle arka ayakları felç olan ayı, yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde bulunan 72 ayı sağlık durumları anlık olarak takip ediliyor. 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle arka ayakları felç olan Kocabaş, zor günler yaşadı. Yürüyemediği için sürünün ve ayaklarında yaralar oluşan ayı Kocabaş, bakıcıları ve veteriner hekimler tarafından ayrı bir alana alındı. 302 dekar ormanlık arazi içerisindeki merkezde bulunan engelli ve geriatrik bölümümüzde uygulanan tedavi kısa sürede cevap verdi. Yaraları iyileşen Kocabaş, alanda bulunan künt ve ağaçların arasında yaptığı egzersizlerle de felç durumundan uzaklaştı.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “Kocabaş merkezimize 2005 yılında 2 aylık olarak geldi. Şu an 18 yaşına girdi. Orta yaşını geçmiş bir ayımız. Yaklaşık 2 yıl önce arka ayaklarında bir his kaybı meydana geldi. Diğer ayılarla bulunduğu alanda, sürünerek hareket etmeye çalışıyordu. Ayaklarında yaralar oluşmaya başladığını gördük. Enfeksiyon kapmaya başlayan yaralar ve yürüyememe sebebiyle biz ona engelli ve geriatrik bölümümüzde ilaç tedavisi ve diyet programı uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz tedavi şekli cevap verdi. Ayı şimdilerde kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Genel durumu iyi. Ufak bir yürüyüş bozukluğu var. Sürekli sağlık kontrolleri yapılıp beslenmesi takip ediliyor” dedi.