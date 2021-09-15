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(ÖZEL) Bu yıl palamut yok denilecek kadar az

Bilecik’te yıllardır balıkçılık yapan Ömer Hoşgör, sezonuna hızlı başlamadıklarını belirterek, "Bu yıl palamut yok denecek kadar az. Şu an Karadeniz hamsisi en çok satılıyor" dedi.

Genel 15.09.2021, 09:32
(ÖZEL) Bu yıl palamut yok denilecek kadar az

Bilecik’te yıllardır balıkçılık yapan Ömer Hoşgör, sezonuna hızlı başlamadıklarını belirterek, "Bu yıl palamut yok denecek kadar az. Şu an Karadeniz hamsisi en çok satılıyor" dedi.

Türkiye genelinde 1 Eylül’den itibaren denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla başlayan avlanma sonrasında balıklar tezgâhları süsledi. Bilecik’te vatandaşlar balıkçılara akın ederken, tezgahların önünde yoğunluk oluştu. Birçok çeşit balık ürünleriyle dolan tezgâhlar vatandaşları da memnun ederken, bu yılki fiyatlardan biraz şikayet ettiler.

"Bu yıl sezonun başında fiyatlar geçen yıla göre daha düşük"

Bilecik’te yıllardır balıkçılık yapan Ömer Hoşgör, geçen yıla göre fiyatların normal olduğunu, ancak balıkların tezgâha çok gelmesiyle birlikte fiyatlarda düşüş olacağını belirtti. Hoşgör, "Bu yıl sezona fazla iyi başlamadık. Geçen seneye göre biraz daha yavaş geçiyor. Bu yıl palamut yok denecek kadar az. Şu an Karadeniz hamsisi var, sardalye, istavrit balığı güzel Karadeniz’den geliyor. Bunun yanında çiftlik balıklarını da getiriyoruz. Onlarında alıcısı oluyor. Bu yıl fiyatlar balığına göre 20 ilke 35 lira arasında değişiyor. Müşteri memnun ama talep çok az ilerleyen günlerde balığın bolluğuna göre fiyatlar düşe bilir" dedi.

Balık almaya gelenler ise fiyatları pahalı bulurken, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesinin umut ettiler.

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