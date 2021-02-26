(Özel) 200 metrelik kanaldan 60 kamyon çöp çıktı

Manisa’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışın ardından DSİ sulama kanalının yaklaşık 700 metrelik kapalı kesitte aktığı bölümde el işçiliğiyle temizlik çalışması yapılırken 200 metrelik kısımdan 60 kamyon çöp çıkarıldı. 2 metre 30 santim çapındaki kapalı kesitin yarı seviyesine kadar çöple dolu olduğu görüldü.

Manisa’da önümüzdeki hafta etkili olması beklenen yağışlar öncesinde Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesinde DSİ sulama kanalındaki temizlik çalışması devam ediyor. Kanalın kapalı kesitte aktığı yaklaşık 700 metrelik bölümünde el işçiliğiyle temizlik çalışması yapılıyor. Taşlaşmış malzeme önce kazmalarla kazılıyor, daha sonra el arabalarıyla taşınıyor. Kanalın 2 metre 30 santim çapındaki kapalı kesitte aktığı bölümün yarıya kadar çöple dolu olduğu görülürken içinden terlik, oyuncak top, araba lastiği, içecek şişeleri, koltuk minderi, deterjan kutusu gibi malzemeler çıkmaya devam ediyor. 200 metrelik bölümde tamamlanan çalışmalarda şu ana kadar 60 kamyon çöp çıkarıldı.

Sulama kanalının kapalı kesitte aktığı bölümde yürüttükleri çalışmaları anlatan MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ve direktifleri doğrultusunda kapalı kesitteki temizlik çalışmalarımıza başladık, halen devam etmekteyiz. 2 hafta önce Manisa’mıza metrekareye yaklaşık 90 kilogram yağış düştü. Bu yağışlarda daha önceden aldığımız tedbirler neticesinde çok fazla taşkın olmadı. Manisa’mızın 8 mahallesinden geçen DSİ’nin sulama kanalında Nurlupınar Mahallesi’nde belli bir noktadan sonra kapalı kesite giriyor sulama kanalı. Kapalı kesite girdikten yaklaşık 700 metre sonra da tekrar açılıyor. Kapalı kesit de 2 metre 30 santim çapında beton borularla geçiyor. Burada tıkanma söz konusu meydana geldi. Bizler yağmur esnasında birkaç yerden buraları patlatarak kepçelerimizle bazı çalışmalar yaptık. Ancak daha sonra içeriye girip baktığımızda manzara bu şekilde karşımıza çıktı. Bizler de bunu el yordamıyla temizlemek için bütün işçilerimizle beraber bu pislikleri atmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 200 metrelik bölümü tamamladık. 60 kamyon kadar rüsubat çıkardık. Çalışmalarımız ileriye doğru devam edecek” dedi.