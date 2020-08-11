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Öz Orman İş Genel Başkanı Aslan: “Mücadelemizi sürdürürken, ülkenin en ücra yerlerinde vatan savunması bilinciyle görev yapıyoruz”

ÖZ ORMAN İŞ GENEL BAŞKANI SETTAR ASLAN,

Genel 11.08.2020, 09:44
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Öz Orman İş Genel Başkanı Aslan: “Mücadelemizi sürdürürken, ülkenin en ücra yerlerinde vatan savunması bilinciyle görev yapıyoruz”

Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, yangınların artışının motivasyonlarını bozmadığını belirterek;,“Fakat işçi açığının giderilmesi için doğanın alarm ikazına devletimiz olumlu sinyalle cevap vermeli, bu sürecin kontrolsüz hale dönüşmemesi için bir an evvel işçi açığı giderilmelidir” dedi.

Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, geçtiğimiz günlerde İzmir, Çanakkale, Avanoslar ve Konya’da çıkan büyük yangınlarda, ekiplerinin büyük mücadele vererek yangınları söndürdüğünü, Aydın, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa ve Muğla ile birlikte 7 ilde ekiplerin yangınla mücadele ettiğini bildirdi.

Havaların ısınması ile birlikte, yeşilin sıcaklarla mücadelesinde, bu yıl kazananın kül ve yanık kokusu olmamasını hedeflediklerini bildiren Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeşil rengin ülke güzelliğimize katkı sunması için Öz Orman İş olarak yangınlarla mücadele ediyoruz. Mücadelemizi sürdürürken, ülkenin en ücra yerlerinde vatan savunması bilinciyle görev alan, yangınla mücadele işçilerimizin sesini duyurmayı, verilen sözleri tekrar tekrar hatırlatmayı, sendikal mücadelemizin ana etkeni olarak görüyoruz. Bizler yangınla mücadelede iş işten geçti diyerek hayıflanmak yerine, hazırlıklı ve tedarikli olmanın çağrılarını yapıyoruz. Havalar ısındı, bakanlığımız ve üyelerimiz ciddi bir özveri ile mücadele vermektedir. Eksik olan tek gerçek şu an zaruri ihtiyaç halini alan işçi yetersizliğidir. Bu sebeple, cumhurbaşkanımızın söz verdiği, yangınla mücadele işçi açığının bir an evvel kapanmasını, söz verilen beş bin işçi için hazine ve maliye bürokrasisinin çağrımıza olumlu yanıt vermesini rica ediyoruz. İnşa etmenin zorluğunu, kaybetmenin üzüntüsünü yaşamamak adına, iş işten geçmeden, sıcakların acımasız tuzaklarına düşmeden, orman işçilerinin sesine ses verilmesini ısrarla yineliyoruz.”

"Orman yangınlarıyla mücadelede başarının anahtarı tecrübeli işçidir" diyen Aslan, “Orman yangınları uzmanlık gerektirir. İşçilerimiz yılda en fazla 9 ay 29 gün çalışmaktadır. Geçmiş yıllara göre kadrolu işçi sayısı 25 binlerden 10 binlere düşmüştür. Şu an mevcutta 8 bin 600 kadrosuz işçi bulunmaktadır. Yanan sahaların dikim çalışmaları yanında, üretim faaliyetleri de devam etmektedir. İşçi yetersizliği bu işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesine engel olmaktadır. Sadece yangınların olduğu mevsimler değil, 12 ay çalışan bir alandan bahsediyoruz. Bu sebeple 22 milyon hektar orman alanının mücadelesini verdiğimizi hatırlatıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatın bir an evvel hayat bulmasını dört gözle beklediğimizi yinelemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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