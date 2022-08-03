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ÖSYM Başkanı Aygün’ün görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genel 03.08.2022, 00:40 03.08.2022, 09:06
ÖSYM Başkanı Aygün’ün görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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